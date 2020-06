Pamela Barretta diffida Enzo | Azione drastica a Uomini e Donne

Pamela Barretta diffida Enzo Capo e si mostra pronta all’ennesimo attacco all’interno dello studio. L’ex cavaliere però, cambia le carte in tavola e decide di chiarire una volta per tutte con la ex dama. Sembra che la paura di andare per le vie legali abbia cambiato il punto di vista di Enzo. Quali sono state le sue parole?

Nessuno si aspettava che la puntata di oggi fosse così piena di colpi di scena.

Enzo Capo ha infatti deciso di tornare all’interno di Uomini e Donne per chiarire nuovamente la sua posizione e per mettere un punto finale alla sua storia con Pamela.

Pamela Barretta diffida Enzo Capo

Nonostante la storia tra la coppia sia finita diversi mesi fa, gli attacchi e le critiche lanciati uno nei confronti dell’altro continuano ininterrottamente. Sia Pamela che Enzo infatti, sembravano non riuscire a smettere di criticarsi a vicenda, arrivando quasi al punto di non ritorno.

Pamela Barretta in questi giorni infatti, ha deciso di diffidare l’ex cavaliere per tutte le offese e gli insulti che le ha lanciato sui social, facendola passare per una donna mantenuta e poco sincera.

La paura di dover arrivare davanti a un giudice e quindi passare per le vie legali, ha spinto Enzo a seppellire l’ascia di guerra e cercare un ultimo confronto pacifico con Pamela al’interno di Uomini e Donne.

Un gesto che nessuno si sarebbe mai aspettato da Enzo, soprattutto dopo le tantissime discussioni e gli attacchi che si sono rivolti durante l’ultima loro registrazione. L’ex cavaliere nonostante non sia stato creduto da gran parte dello studio, si è dimostrato pronto a mettere una pietra sopra tutti i dissapori degli ultimi mesi.

Capo ha così voluto chiedere a Pamela di mettere fine a tutto, ricordandosi della loro bella storia d’amore nonostante il triste finale.

Ex dama chiude ogni rapporto con Enzo

Maria De Filippi ha cercato in tutti i modi di far capire a Pamela che la cosa migliore sia chiudere con Enzo mettendo un punto proprio durante la puntata di oggi. La ex dama nonostante i primi dubbi iniziali ha deciso di accettare, specificando che procederà per vie legali solamente se Enzo si permetterà di insultarla nuovamente.

Una storia d’amore finita con una vera e propria guerra social che non ha portato a niente di buono né a Pamela né a Enzo Capo. Questa “tregua” durerà a lungo?