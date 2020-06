Francesca Chillemi è Azzurra – Chi è – Che Dio Ci Aiuti 5

Francesca Chillemi è Azzurra nella fiction Che Dio Ci Aiuti 5: chi è il suo personaggio? Gli appassionati dello show la conoscono da tempo e hanno imparato ad apprezzare i suoi modi di fare eccentrici. Una brava ragazza sotto molti punti di vista, ma anche dotata di un carattere difficile da gestire.

Azzurra vivrà diversi momenti bui nel corso del quinto capitolo. Dovrà affrontare il suo passato e rivelare una verità di cui non ha mai voluto parlare con nessuno. Cercherà anche di aiutare un’amica in difficoltà e come sempre finirà per creare un guaio dietro l’altro.

Francesca Chillemi è Azzurra – La scheda

Azzurra è ormai rimasta sola. Nei precedenti episodi l’abbiamo lasciata con Guido e con la possibilità di avere un secondo figlio. Purtroppo il suo sogno è stato spezzato a metà da quel brutto incidente che le ha strappato l’amore della sua vita. Decide quindi di non raccogliere i cocci e di vendere il Convento al miglior offerente. Il suo obiettivo è di trasformare la struttura in un hotel e non importa se Suor Angela (Elena Sofia Ricci) e Suor Costanza (Valeria Fabrizi) dovranno cercare un altro posto in cui stare.

I suoi piani però andranno a monte fin dai primi istanti. L’amica Valentina (Arianna Montefiori) infatti sembra aver tentato il suicidio e Azzurra farà di tutto per restituirle il sorriso. Non sarà semplice, ma ce la metterà davvero tutta. E per riuscire nel suo intento dovrà persino farsi odiare. Fino a che qualcuno del suo passato non si ripresenterà di nuovo nella sua vita. A quel punto dovrà fare i conti con tutto quello che è successo e non è accaduto diversi anni prima. Un evento che potrebbe persino farle cambiare idea sulla vendita del Convento. Francesca Chillemi è Azzurra, una ragazza semplice, alla mano, ma che sa essere anche molto complicata.