Serena Enardu in trappola | Alessandro Graziani confessa tutto

Serena Enardu sembra essere in trappola dopo la confessione che Alessandro Graziani ha rilasciato a Uomini e Donne. Durante la puntata andata in onda oggi, l’ex corteggiatore è stato chiamato da Maria De Filippi per rispondere ad alcune domande su Serena e la storia con Pago.

A riempire Alessandro di domande, è stato il giornalista Gabriele Parpiglia che, ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte la sua posizione in mezzo alla ex coppia del GF Vip. Quali sono state le parole di Alessandro e la reazione di Serena?

Serena Enardu in trappola

La ex gieffina sintonizzata su Canale 5, ha potuto vedere in tempo reale le parole di Alessandro Graziani, messo sotto pressione dal giornalista Parpiglia. Dopo tantissime domande, accuse e giri di parole, l’ex corteggiatore ha confessato che tra lui e Serena ci sono stati vari rapporto intimi prima che lui stesso entrasse a Uomini e Donne.

Alessandro ha voluto sottolineare quanto non volesse arrivare a questo punto, soprattutto confessando dettagli bollenti su la Enardu che a casa ha un figlio. Un gesto molto apprezzato dall’intero studio, da Maria De Filippi e dallo stesso giornalista.

Le parole dell’ex corteggiatore ma soprattutto le accuse di Gabriele Parpiglia, hanno scatenato l’ira di Serena che ha deciso di dire la sua sulle storie Instagram.

Serena Enardu offese senza mezzi termini

La ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata lasciata da Pago alcune settimane fa dopo che, il cantante ha scoperto la sua conoscenza intima con Alessandro. Il cantante ha infatti raccontato al settimanale Chi, di aver letto di nascosto i messaggi che Graziani e l’Enardu si erano scambiati nei mesi passati.

Tra i due infatti, a detta di Pago c’è stato molto di più di una conoscenza confermata anche durante la puntata di oggi da Alessandro.

La ex gieffina però, sembra non essere d’accordo e sul suo profilo Instagram lancia delle accuse ben precise nei confronti del cantante e del giornalista.

Serena Enardu in trappola afferma che: “In tutto questo periodo ho sempre pensato che la cosa peggiore al mondo fosse l’ignoranza. Oggi penso che forse la cosa peggiore sono i visionari, i cantastorie perché ci sono persone che si convincono di cosa, te le attribuiscono e te le fanno pagare. C’è da avere paura di queste persone più che dell’ignoranza, dei malati di mente”.