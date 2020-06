Clizia Incorvaia rifiuta un reality | Scelta azzardata dopo il GF Vip

By

Clizia Incorvaia sembra prendere una scelta importante per il suo futuro e per quello del suo fidanzato Paolo Ciavarro. La nuova coppia formata all’interno della casa del Grande Fratello Vip durante quest’anno, ha scelto di vivere anche fuori la loro storia d’amore alla luce dei social.

Entrambi dopo essere stati al centro delle critiche per il comportamento scorretto durante il programma di Live Non è La D’Urso, condotto proprio da Barbara D’Urso, sembrano tornare al centro degli occhi critici del social. Clizia e Paolo infatti, avevano mentito sul momento nel quale si sono davvero incontrati dopo la quarantena, prendendo tantissime critiche e offese dopo lo sbaglio fatto in diretta tv.

Clizia Incorvaia rifiuta un reality

Nelle ultime settimane Clizia Incorvaia sembra sempre più vogliosa di far parlare di lei nel bene che nel male, scegliendo nuovamente di lanciarsi contro i social e affermando alcune parole che hanno lasciato i suoi fan molto perplessi.

Anche quest’anno la redazione di Uomini e Donne, sta portando avanti il progetto che vede Temptation Island come reality assoluto durante l’estate. Gli autori stanno infatti ancora selezionando e scegliendo le coppie che, faranno parte del programma che sembra avere inizio il 7 Luglio.

La coppia formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sembra aver rilasciato alcune dichiarazioni che vedrebbero rifiutata la proposta che li vedeva all’interno del programma. Quali sono state le loro parole?

La coppia non è pronta a separarsi

L’influencer nonché ex gieffina concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, sembra però aver lanciato alcune affermazioni che, hanno insinuato la richiesta da parte di Temptation Island nel partecipare al loro reality.

Visualizza questo post su Instagram In questa foto @paolociavarro mi sta promettendo il diamante rosa💍💓 Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 7 Giu 2020 alle ore 11:51 PDT

Clizia Incorvaia però rifiuta il reality e lancia nelle sue storie Instagram queste affermazioni: “Ci tenevo a chiarire una cosa… Non sono mai stata contattata dalla redazione di Temptation Island o forse le mie parole sono state mal interpretate. Soltanto dinanzi alla domanda che mi è stata rivolta… Se prenderei parte al programma in questo momento con Paolo… Io ho semplicemente detto di no perché ci stiamo ancora conoscendo, è ancora un’altra fase della nostra vita… Detto ciò nulla voglio togliere al lavoro eccelso che fa la redazione di Temptation Island e di Maria con un programma che fa sognare gli Italiani”.



Le parole della ex gieffina sembrano quindi sottolineare la loro non partecipazione, convinti che in questo periodo la loro relazione abbia bisogno di stabilità e di privacy, lontano dal nuove telecamere.