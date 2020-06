Safiria Leccese – Tutto su di lei – Età, marito e figli

Safiria Leccese è una delle giornaliste più conosciute della tv italiana. La conduttrice ha iniziato la sua carriera nel mondo del giornalismo già negli anni Novanta, poco prima di iscriversi all’albo. Studio Aperto le ha dato la possibilità di farla decollare.

Il nomedi Safiria Leccese è legato però negli ultimi anni a Rete 4 e in particolare al programma La strada dei miracoli. La vedremo inoltre a Ciao Darwin 7 – Carne Vs Spirito in qualità di Capitana della seconda fazione.

Safiria Leccese – Età, marito e figli

Safiria Leccese nasce l’11 settembre del ’70 a Gaeta, in provincia di Latina. Completa i suoi studi in Giurisprudenza conseguendo la laurea alla LUISS. Poi la troviamo in GBR, la tv romana. Nel ’97 invece entra nella redazione di Studio Aperto e in poco tempo riesce a farsi notare. Due anni più tardi decide di iscriversi all’albo dei giornalisti e nel 2011 il Centro Televisivo Vaticano la chiama per condurre la veglia per la canonizzazione di Giovanni Paolo II. Intanto la sua conversione religiosa è già in atto: “La mia è stata una piccola conversione alla quale è seguito subito dopo un incarico che mi ha permesso di vivere da vicino cosa significa credere“. Nello stesso anno abbandona il programma di Italia 1 e passa a TgCom24.

Safiria Leccese ha un marito: è l’avvocato romano Sevi Scafetta, che le ha dato la possibilità di diventare mamma. Il figlio dei due si chiama invece Joseph Maria Pasqual e ad oggi dovrebbe avere otto anni. Il consorte della nota giornalista non ha mai premuto invece perchè si avvicinasse alla fede. Sappiamo grazie a il fondatore del gruppo Cuori che battono che l’avvocato frequentava Assisi fin dagli anni Novanta e che conosceva il padre francescano Giovanni Marini. Già all’epoca però Safiria accetta un importante incarico legato al mondo della fede: fare la presentatrice dello spettacolo basato su La Livella del Principe Antonio De Curtis.