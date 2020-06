Eva Nestori – Chi è la fidanzata di Michele Riondino

Eva Nestori ha un’intensa relazione con uno degli attori più in vista del momento: Michele Riondino. I due sono fidanzati da qualche tempo e da quanto ne sappiamo, il loro amore è sbocciato sul set de Il giovane Montalbano. Interpretare la parte del protagonista ha regalato all’attore anche una nuova vita romantica.

Anche Eva Nestori fa parte del momento dello spettacolo, anche se rimane dietro le quinte. Lavora come make up artist e molti vip preferiscono affidarsi a lei per il loro look. Il fatto che il fidanzato non fosse ancora diventato famoso inoltre, ha permesso alla coppia di vivere appieno il loro legame.

Eva Nestori – La fidanzata di Michele Riondino

Eva Nestori lavora ormai da 20 anni nel mondo dello spettacolo: quest’anno ha compiuto 41 anni e grazie alla sua esperienza è riuscita a conquistare la fiducia di molti vip. Il primo incontro fra lei e il fidanzato risale invece ben prima dell’uscita dello spinoff. Parliamo dei primi anni del 2000 e in quel momento entrambi erano impegnati in altre relazioni. Dieci anni più tardi invece si sono ritrovati, questa volta da single. La scintilla c’è stata subito, ma prima hanno preferito osservarsi per mesi.

“Mi piace definirmi una ragazza di campagna, che ha avuto la fortuna di scoprire presto quale fosse la sua passione. Ho dedicato tanta energia e amore al mio progetto, inoltre è stato fondamentale avere la possibilità di fare esperienze professionali e personali importanti che mi hanno arricchito. Sono una mamma e una compagna innamorata, sono una donna fortunata perché faccio il mestiere più bello del mondo.” Intervista a ExtraMagazine

La famiglia poi si è allargata: Eva Nestori è diventata mamma di Frida nel 2014. Una bambina voluta con forza dalla coppia e che è stata in grado di stravolgere la vita di entrambi i genitori. Nell’aprile del 2020 poi i due hanno dato alla luce anche Irma, la secondogenita.