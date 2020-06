Sarah Felberbaum – Tutto su di lei – Età, marito e figli

Sarah Felberbaum è un’artista a tutto tondo: attrice, modella e persino conduttrice. Nonostante le sue origini, è riuscita a farsi apprezzare in Italia anche per il suo ruolo di Livia ne Il giovane Montalbano. Anche se l’attrice londinese ha conquistato il pubblico italiano grazie a La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa.

Il suo ultimo lavoro in tv risale ormai a quattro anni fa, grazie al programma Stasera casa Mika del noto cantante di origini libanesi. Sul grande schermo l’abbiamo vista invece nel 2019 in occasione del film Non sono un assassino di Andrea Zaccariello. Nello stesso anno è entrata inoltre nel cast di Bentornato Presidente di Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana.

Sarah Felberbaum – Età, marito e figli

Sarah Felberbaum nasce a Londra il 20 marzo dell’80 con il nome di Sarah Frances Rose Felberbaum. Padre di New York e madre inglese, la sua famiglia è di origini russe-ungheresi e si trasferisce in Italia nell’81. A 15 anni, la futura attrice inizia la carriera come modella e presta il volto a diverse campagne pubblicitarie. Il suo debutto come conduttrice risale invece al 2000, quando la troviamo alla guida di Top of the Pops. Due anni dopo assume il comando di Unomattina Estate e nel 2003 di Sky Cine News al fianco di Luca Argentero. Il suo debutto in tv avviene grazie a Caterina e le sue figlie nel 2005, che la riconfermerà nel ruolo di Carlotta anche nella seconda e terza stagione.

Sarah Felberbaum diventa la moglie di Daniele De Rossi nel 2015, dopo quattro anni di fidanzamento. I due daranno alla luce Olivia Rose l’anno prima delle nozze e Noah invece nel 2016. L’incontro della coppia, ricorda Tg24, avviene grazie ad una cena in un ristorante romano. In quel momento lei si trova con alcune amiche e viene attirata da quel bel calciatore circondato da tante persone. Sarà l’atleta invece a riconoscerla e ad avvicinarsi a lei.