DIRETTA Watford-Leicester – Risultato LIVE, Gol ed Highlights

Si torna in campo alle ore 13:30 con la Premier League ed il match tra Watford e Leicester. Le due squadre giocheranno al Vicarage Road di Watford e l’arbitro sarà il signor Pawson.

Gli ospiti vogliono provare a consolidare il proprio vantaggio sul quarto posto che attualmente è di cinque punti. Il ritorno in Champions League potrebbe dare al Leicester quella sicurezza di essere veramente tra le grandi del calcio inglese, e non solo.

I padroni di casa sono invece in piena lotta salvezza. Attualmente a quota 27 punti insieme a West Ham o Bournemouth si contendono il terzultimo posto. Un punto in più dell’Aston Villa che occupa il penultimo posto in classifica e due lunghezze in meno dal quindicesimo posto occupato dal Brighton.

Nei precedenti tra Leicester e Watford si ricorda lo scorso mese di dicembre la vittoria per due a zero del Leicester che invece aveva perso a Marzo del 2019 per due reti a uno. Sembrano favoriti proprio gli ospiti in questo match a porte chiuse ma nel calcio mai dire mai.

La partita tra Watford e Leicester sarà trasmessa su Sky a partire dalle ore 13:30 ma potrete seguire gli aggiornamenti in tempo reale direttamente su Giornal.it grazie al player inserito qui di seguito così da non perdervi nemmeno un’azione della partita.