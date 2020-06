Jane Alexander è la Marchesa Lucrezia – Chi è – Elisa di Rivombrosa

By

Jane Alexander è la Marchesa Lucrezia nella fiction Elisa di Rivombrosa, un ruolo che le ha permesso di conquistare la popolarità in Italia. Una donna fredda e calcolatrice, innamorata da sempre del Conte e pronta ad ostacolarlo in ogni modo. Soprattutto per quanto riguarda l’amore che nutre nei confronti della serva del castello Ristori.

La Marchesa Lucrezia arriverà persino a far arrestare il suo amato, pur di sottrarlo alla rivale. Anche se diversi anni prima ha lasciato il Conte per sposare il Consigliere Beauville. Nel frattempo ha pure un amante ed è parte integrante della congiura ai danni del Re.

Jane Alexander è la Marchesa Lucrezia – La scheda

Jane Alexander è la Marchesa Lucrezia, una donna senza scrupoli che ostacolerà con ogni mezzo l’amore tra Fabrizio (Alessandro Preziosi) ed Elisa (Vittoria Puccini). Ha sempre nutrito un forte sentimento per il Conte, anche se alla fine ha scelto di sposare un altro. Dieci anni più tardi dal loro ultimo incontro, decide di rovinare i piani amorosi del Conte. Approfitterà anche della congiura contro il re e dell’amante, il Governatore Ranieri (Luca Ward), per incastrare Fabrizio. Tenterà innanzitutto di tendere un’imboscata all’ufficiale che deve consegnare la lista con i nomi dei congiurati. Poi finge di essere amica di Fabrizio con il solo scopo di rubargli i documenti, per poi farlo arrestare da Ranieri.

Ormai messa alle strette, la Marchesa Lucrezia deciderà persino di uccidere Elisa, dando ordine alla sua dama di compagnia di mettere in atto il delitto. La donna però si rifiuta, così la nobile è costretta ad eliminarla. Quando il Conte decide di rivelare tutto al re sulla congiura, Lucrezia decide persino di uccidere il suo stesso marito pur di far ricadere la colpa su Ristori. Le conseguenze saranno drammatiche: Fabrizio verrà accusato di tradimento e condannato a morte.