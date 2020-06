Calciomercato Napoli – Offerta del Manchester United per Koulibaly – la risposta di De Laurentiis

Archiviata con successo la Coppa Italia, è già tempo di pensare concretamente al calciomercato anche per il Napoli, che potrebbe apportare diverse modifiche alla propria rosa come anche fatto trapelare Gennaro Gattuso poco prima della premiazione della Coppa Nazionale (“Il 70% dei calciatori resterà”).

Situazione in difesa

La stagione piuttosto anomala per il Napoli, che si è risollevato poche settimane dopo l’arrivo del tecnico calabrese in panchina, infatti ha visto un cambio di rotta dal momento in cui il collettivo azzurro ha interpretato i dettami del nuovo allenatore, che ha badato ad un calcio contenitivo ed organizzato, riassestando la difesa e facendo ritrovare brillantezza anche ai calciatori del ruolo che sono apparsi a larghi tratti sottotono, come Kalidou Koulibaly, ritornato su buoni livelli qualitativi nelle prime partite del ritorno in campo, assistito in maniera ottima dal redivivo Nikola Maskimovic. Il Napoli ripartirà da loro (oltre che da Kostas Manolas), con magari un acquisto mirato.

Offerta dal Manchester United

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport il Manchester United avrebbe presentato un’offerta da 80 milioni di euro al club azzurro per aggiudicarsi il difensore senegalese, che forse ha sofferto più di tutti la prima parte di stagione sottotono della squadra, e che dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori dalla gara di esordio di Gattuso in panchina, sta riacquistando consensi e di conseguenza anche ammiratori proprio come i Red Devils:

De Laurentiis, presidente del Napoli, ha di recente confermato la non assoluta incedibilità del centrale difensivo, salvo offerte irrinunciabili come recentemente dichiarato, ovvero 100 milioni di euro, che è attualmente la valutazione del club partenopeo.

Sullo sfondo c’è sempre il Paris Saint Germain, che molto probabilmente perderà Thiago Silva (possibile un suo ritorno in Italia) e necessiterà di un elemento di valore per sostituire il centrale brasiliano a dovere, ma è molto probabile che anche in questo caso il club azzurro chiederà la stessa somma.