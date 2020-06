Ricetta patate duchessa: ingredienti, preparazione e consigli

By

Le patate duchessa sono uno sfizioso contorno facile da realizzare e molto decorativo.

Le patate duchessa sono di origine francese e si prepara in pochissimi minuti: le patate lesse schiacciate vengono amalgamate con del parmigiano, tuorli d’uovo e burro e insaporite con pepe e noce moscata. Una volta pronta, la purea di patate viene trasferita in una sac-à-poche, con bocchetta a stella, da cui si spremono dei ciuffetti che si infornano fino a che non si sarà creata una crosticina croccante esterna.

Patate duchessa – Ingredienti

Con le seguenti dosi otterrete circa 30 patate duchessa, ovviamente in base alla loro grandezza il numero può variare.

Patate 500 g

Noce moscata q.b.

Pepe nero q.b.

Burro 50 g

Tuorli 2

Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 50 g

Patate duchessa – Preparazione

Per preparare le patate duchessa, lavate bene le patate e mettetele a lessare con tutta la buccia in una pentola ricoprendole con acqua fredda e un po’ di sale. Una volta cotte, scolatele, lasciatele intiepidire, sbucciatele e passatele con un passaverdura (o uno schiacciapatate) in una ciotola.

Inserite nella purea di patate il burro e amalgamate gli ingredienti con un cucchiaio di legno. Poi unite il parmigiano grattugiato e incorporatelo alla purea di patate; infine aggiustate di sale, pepe e con la noce moscata.

Aggiungete al composto i due tuorli e mescolate il tutto per ottenere un composto piuttosto asciutto e compatto. Trasferito il preparato in una tasca da pasticcere dotata di bocchetta di medie dimensioni a stella.

Foderate una teglia con carta forno e spremetevi sopra dei piccoli ciuffetti di composto del diametro di 5 centimetri. Mettete in forno preriscaldato a 200° per almeno 15 minuti, fino a che i ciuffetti non si saranno dorati.

Sfornate e servite le patate duchessa ben calde.

Patate duchessa – Consigli utili

Potete congelare le patate duchessa da cotte e poi cuocerle in forno direttamente senza scongelarle per 3-4 minuti. Potete conservarle in frigorifero per 2-3 giorni coperte.

Le patate perfette per questa ricetta sono quelle rosse, più farinose, da maneggiare quando sono ancora calde, altrimenti rischiate che loro diventino collose e l’impasto liquido.