Nuova coppia a Temptation Island: Video Presentazione di Valeria e Ciavy

Temptation Island è ormai alle porte e prima della messa in onda prevista e annunciata per il 2 Luglio, la redazione del programma mostra un’altra nuova coppia. Questa volta a entrare all’interno del “viaggio dei sentimenti” sembrerebbe esserci una coppia Nip e quindi non famosa ma soprattutto non conosciuta dai social.

Filippo Bisciglia in questi ultimi giorni ha rilasciato varia interviste spiegando quanto questo Temptation Island sia fondamentale dopo tutti i brutti avvenimenti successi a causa del Codiv-19. Il programma riadattato alle nuove normative sarà pieno e ricco di colpi di scena, unendo il classico Vip al Nip e rilasciando un’unica formula direttamente dal 2 Luglio su Canale 5.

Nuova coppia a Temptation Island: Valeria e Ciavy

Durante la serata di ieri, il profilo ufficiale del programma ha rilasciato il video presentazione della nuova coppia che prederà parte al programma. Valeria e Ciavy infatti, sono la nuova coppia di Temptation Island e la prima Nip a essere presentata. Nonostante tutti siano rimasti molto delusi dalla non partecipazione di Gemma Galgani, il programma sembra aver riservato per i telespettatori dei grandissimi colpi di scena, mostrando man mano le varie coppie.

Una coppia che fin da subito si è mostrata molto poco unita dal video di presentazione e che, sembra aver voluto partecipare a Temptation Island per capire realmente se tra i due c’è ancora amore.

Il video presentazione: Valeria e Ciavy

Le coppie di Temptation Island verranno divise per ben ventuno giorni dove, avranno a che fare con diversi tentatori e tentatrici per capire se, il loro amore sia ancora forte e duraturo o se la crisi è ormai inevitabile. Filippo Bisciglia ha rivelato più volte la partecipazione di coppie forti ma soprattutto di uomini che, potrebbero cedere facilmente al fascino delle belle tentatrici all’interno del villaggio.

Valeria nel video presentazione ha spiegato quanto sia legata al suo fidanzato tanto da andare a vivere insieme, cosa che non sembra approvare Ciavy. La coppia fin dall’inizio si è mostrata molto impari dove, Valeria ha più volte sottolineato quanto il suo compagno la privi di alcune libertà che invece lui si prende.

L’animo ribelle di Ciavy invece sembra confessare ancor prima dell’inizio del programma quanto lui possa rischiare di cedere nei confronti delle tentatrici all’interno del villaggio. Cosa ne pensate di questa nuova coppia a Temptation Island?