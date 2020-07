Calciomercato Napoli – Gli azzurri scavalcano il Milan per Szoboszlai, previsto incontro

Mercato che entra nel vivo, quello del Napoli, che non intende farsi trovare impreparato in vista della prossima stagione: oltre al forte interesse per Osimhen e quello per Under della Roma, diverse fonti esperte di mercato, come Gianluca Di Marzio riportano un interesse in crescendo per Dominik Szoboszlai, centrocampista classe 2000 attualmente di proprietà del Salisburgo, dove è tra i calciatori più interessanti.

Clausola abbordabile

Il nome del giovane ungherese sembrava particolarmente vicino al Milan, tanto che Boban lo aveva praticamente bloccato pochi mesi fa, prima che tra il dirigente croato ed il club si creassero diversi attriti, ed ecco che nelle ultime ore è proprio il Napoli ad essersi portato in “pole position” per aggiudicarsi moderno centrocampista, che è legato al Salisburgo ma che ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro.

Per il dopo Allan

Sebbene dalle caratteristiche non identiche, Szoboszlai prenderebbe il posto nello scacchiere azzurro del brasiliano Allan, cercato in passato dal PSG e più recentemente in Premier League dall’Everton di Ancelotti, valutato circa 30/35 milioni di euro. Sarebbe già previsto un incontro tra il Napoli e l’entourage del calciatore per definire la trattativa la prossima settimana: il giovane può contare già su una buona esperienza in campo nazionale e internazionale (ha già esordito con la Nazionale ungherese lo scorso anno, attualmente è sceso in campo 9 volte, realizzando 1 rete), e si è fatto notare anche per una certa vena prolifica in zona goal sopratutto nella stagione corrente, con 37 presenze tra coppa nazionale, campionato ed Europa league e ben 10 reti all’attivo.

Non ancora ventenne, Szoboszlai ha già gli occhi di mezza europa calcistica puntati addosso, il tempo ci dirà se la trattativa con il club azzurro andrà avanti in maniera proficua visto anche il “blitz” improvviso, dato che il club azzurro non appariva come club particolarmente interessato fino a pochi giorni fa.