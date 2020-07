Oroscopo Paolo Fox – domani domenica 5 luglio 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 5 luglio 2020. Quali segni saranno baciati dalla fortuna questa domenica, secondo il popolare astrologo de I Fatti Vostri? Bel momento di crescita per il Sagittario, il Capricorno ha una grande capacità di azione. Nuove idee in cantiere per l’Acquario, mentre i Pesci recuperano un po’ di energia in più. Di seguito, vi proponiamo l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 5 luglio 2020: Sagittario

Stai vivendo un momento di crescita, una specie di gestazione di idee nuove in vista del futuro, come spiega l’astrologo Paolo Fox. Tutto le circostanze che hai di fronte, i progetti che hai in mente ti serviranno come trampolino di lancio per nuove opportunità dal prossimo inverno in poi. In amore dovresti fermarti a riflettere di più: cosa provi davvero nei riguardi del partner?

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 5 luglio 2020: Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai la Luna nel segno, pronta a darti nuova capacità di azione. In questo periodo sul lavoro ci sono dei progetti bloccati, non tutto procede come vorresti. Non dovresti, però, abbatterti troppo, perché dall’estate in poi avrai maggior fortuna. Ora armati di pazienza e fai molta attenzione, almeno per questo mese finché Marte e Mercurio sono opposti, perché potrebbero procurarti nuove tensioni. Sforzati di non riversare tutto il nervosismo che provi nel rapporto di coppia!

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 5 luglio 2020: Acquario

Come indica il popolare astrologo di Rai2, domani sentirai la necessità di trovare nuove idee, forse vorrai parlarne con qualche amico di fiducia. Il fatto è che tu non riesci proprio a stare fermo, adesso sei già proiettato nel futuro. E fai bene, perché alla fine del 2020 vivrai un grande cambiamento di vita che sta dando già i primi segnali in questi giorni. Qualcuno, forse, deciderà di intraprendere una strada più spirituale.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 5 luglio 2020: Pesci

Domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, potrai ritrovare un po’ di energia in più. Non scivolare, però, nella trappola delle discussioni inutili durante le prossime ore! Venere, purtroppo, è ancora contraria: il popolare astrologo romano ti consiglia di non accettare ricatti o ultimatum da parte del partner, perché potrebbe diventare pericoloso. Prenditi tutto il mese di luglio, per fare chiarezza nel tuo cuore. I single possono contare sulla fine di luglio e tutto il mese di agosto per cercare la loro anima gemella. Il lavoro fatica a ripartire; ecco perché l’amore e gli affetti andranno gestiti con molta cura, perché potrebbero rappresentano un punto fermo essenziale per il futuro.