Lisa in Ci vorrebbe il mare e Cercami – Video

Lisa sarà la terza concorrente che vedremo in pista nella seconda puntata di Ora o mai più. Nella prima manche, la cantante interpreterà Ci vorrebbe il mare di e con Marco Masini. Ovvero il coach che le farà da guida nell’arco dell’intera esperienza televisiva.

Nella seconda manche, Lisa interperterà invece Cercami di Renato Zero. Un brano del ’98 che ha permesso al Re dei Sorcini di conquistare la Top 20 per otto settimane consecutive. Che cosa dirà la giuria in merito alla sua performance? Scopriamo il punteggio ottenuto e i video delle due esibizioni.

Lisa canta Ci vorrebbe il mare e Cercami

Nella prima parte della serata, Lisa unirà la sua voce a quella di Masini per la canzone Ci vorrebbe il mare. Il singolo risale al ’90, anno in cui il cantautore ha partecipato al Festivalbar. Il testo vanta una collaborazione con Gianna Albini e Giancarlo Bigazzi, mentre Montserrat Caballé ne ha interpretato una versione in duetto con Masini nel ’97. Il singolo è presente anche nell’album Tozzi Masini di Tozzi, pubblicato nel 2006. In precedenza è stato inserito da Milva in un suo disco.

Nella seconda parte della serata, Lisa interpreterà una delle pietre miliari di Zero. Cercami è stato composto nel ’98 dallo stesso cantante con Gianluca Podio: il singolo è presente nell’album Amore dopo amore. Il verdetto della giuria sarà più che entusiasta: la concorrente si confermerà così una delle artiste più in vista della prima edizione. Un primo posto che segue la vittoria precedente e che la vede con 85 punti in testa alla classifica generale. Il voto più alto è il 9 di Zarrillo, seguito da quattro 8 ad opera di Leali, Bertè, Bella e Berti. Due sette infine da Pravo e Canzian, per un totale di 53 punti. A questi si sommano i 32 ottenuti dal pubblico.