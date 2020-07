Marco Armani in Uomini soli e Yes I Know My Way – Video

Marco Armani sarà il quarto concorrente a presentarsi sul palco della seconda puntata di Ora o mai più. L’artista interpreterà Uomini soli nel corso della prima manche, naturalmente al fianco del coach Red Canzian.

Nella seconda parte della serata, il concorrente interpreterà invece Yes I know My Way di Pino Daniele, pubblicato nell’81 e parte dell’album Vai mo’. Lo stesso cantautore napoletano ha scelto il titolo per la raccolta del ’98 con i suoi successi dei primi 20 anni di carriera e tre inediti.



Marco Armani canta Uomini soli e Cercami

Nella prima manche, Marco Armani interpreterà Uomini soli. Come sanno bene i fan dei Pooh, il brano è stato lanciato dalla band italiana nel Festival di Sanremo del ’90. Un successo che ha permesso al gruppo di conquistare la vittoria nella kermesse e scritto da Valerio Negrini e Roby Facchinetti. Ancora oggi è considerato uno dei brani di punta della storica formazione artistica. Nel corso di quella serata, la canzone è stata presentata anche sotto forma di cover inglese dal titolo Angel of the Night. L’interprete era Dee Dee Bridgewater.

Nella seconda manche, il concorrente interpreterà invece Yes I Know My Way dell’immortale Pino. Si tratta tra l’altro di uno dei brani più gettonati da parte degli ammiratori, cantanti e non, che spesso lo scelgono per le serate omaggio dedicate al cantautore napoletano. Il riscontro della giuria per Marco Armani sarà invece più che soddisfacente, anche se Marco Armani riuscirà a conquistare solo il terzo posto nella classifica generale. Il voto più alto è quello della Bertè, che gli assegnerà un 9, seguito da quattro 8 da parte di Leali, Zarrillo, Masini e Berti. I due voti più bassi saranno invece della Pravo (7) e della Bella (6).

Il totale dei punti sarà quindi di 82, ottenuto grazie ai 54 della giuria e ai 28 punti assegnati invece dal pubblico da casa.