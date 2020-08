Oroscopo Branko – settimana dal 3 al 9 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come ogni domenica, l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 3 al 9 agosto 2020. Sta per cominciare una nuova settimana di agosto, una settimana che riserverà molte novità ai segni zodiacali. Siete curiosi di scoprire quali? Leggete le seguenti previsioni astrali dedicate a tutti i segni, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per la prossime settimana.

Ariete

Come anticipa l’oroscopo di Branko la prossima settimana partirà con il piede giusto: martedì avrai incontri di lavoro utili: giovedì ci sarà un amore da tenere segreto, mentre sabato dovrai resistere a delle provocazioni.

Toro

La settimana inizierà in maniera stressante con un lunedì piuttosto faticoso. Giovedì dovrai fare i conti con alcuni fastidiosi contrattempi: sii paziente! Meno male che il weekend sarà all’insegna delle vacanze e del relax.

Gemelli

Si prospetta una settimana memorabile! Lunedì la Luna favorevole ti regalerà emozioni e nuovi incontri. Mercoledì, inoltre, avrai Mercurio, il pianeta della comunicazione dalla tua parte. Venerdì Venere in Cancro esalterà il tuo lato pratico e concreto.

Cancro

Se lunedì avrai questioni legate alla banca e ai soldi da affrontare, martedì potresti lasciarti andare a dei pensieri proibiti, pensieri da non rivelare a nessuno! Venerdì l’arrivo di Venere dà il via alla tua stagione dell’amore.

Leone

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà con una Luna provocante, lunedì. Martedì dovrai tenere la tua sconfinata gelosia a bada. Il weekend, poi, sarà all’insegna della passione per molti Leone.

Vergine

Lunedì avrai la mente sgombra da tutte le preoccupazioni passate e lucidità da vendere! Martedì potresti essere coinvolto in uno spiacevole equivoco da chiarire: fai attenzione! Il fine settimana sarà ricco di emozioni intense, grazie alla complicità di Venere.

Bilancia

La tua settimana inizierà in modo molto positivo: lunedì sarai sorpreso da un pensiero romantico. Mercoledì Mercurio sarà a favore e ti renderà un ottimo comunicatore. Occhio alla tua gelosia, soprattutto sabato prossimo!

Scorpione

Se sarai capace di fare gli ultimi sforzi sul lavoro lunedì, martedì batterai i tuoi concorrenti e otterrai delle belle soddisfazioni. La settimana si chiuderà con un weekend molto promettente in amore.

Sagittario

Secondo le previsioni astrologiche di Branko la prossima settimana sarà pieni di momenti piacevoli. Finalmente sentirai di essere in un ambiente gradevole, lunedì. Martedì sera potrai goderti una serata particolarmente piacevole, mentre il weekend sarà addirittura passionale per qualcuno…

Capricorno

Se lunedì darai proba di essere un abile commerciante, martedì dovrai segnare tutte le idee che avrai, perché si riveleranno proficue. Fai attenzione a sabato, perché sarà una giornata di saliscendi emotivo.

Acquario

La prossima settimana inizierà con un lunedì caratterizzato da nuove emozioni. Martedì sarai addirittura irresistibile come non mai! Domenica dovrai avere molta prudenza, perché sarà una giornata a rischio discussioni in famiglia.

Pesci

Lunedì potresti accusare della stanchezza e perfino un po’ di inquietudine, mentre martedì emergerà nuova grinta e voglia di osare. Venerdì Venere diventerà favorevole: preparati a vivere belle emozioni in amore.