Ricetta polpette di pane: ingredienti, preparazione e consigli

Le polpette si sa, piacciono a tutti, adulti e bambini. Oggi però non andremo a preparare delle polpette tradizionali a base di carne, ma andremo a preparare delle polpette più “povere” ma ricche nel sapore. Le polpette di pane, in più sono un’ottima alternativa per riciclare il pane, perché spesso ci avanza, ed è un vero peccato gettarlo via. Con questa ricetta non butterete più il pane.

Polpette di pane – Ingredienti

Ingredienti per 27 polpette da 35 g l’una.

Pane raffermo 500 g

Latte intero 250 ml

Uova medio 1

Grana Padano DOP da grattugiare 50 g

Prezzemolo 1 ciuffo

Olio extravergine d’oliva 1 cucchiaio

Aglio 1 spicchio

Sale fino q.b.

Per la panatura:

Uova medio 1

Pangrattato q.b.

Sale fino q.b.

Per friggere:

Olio di semi di arachide q.b.

Polpette di pane – Preparazione

Per preparare le polpette di pane, iniziate gli ingredienti per l’impasto: tritate finemente il ciuffo di prezzemolo e tenetelo da parte. Poi prendete 500 grammi di pane raffermo, dividetelo a metà, tagliatelo a fette e privatelo della crosta.

Quindi ottenete la mollica e riducetela grossolanamente in cubi. Poi in una ciotola capiente versate il latte, aggiungete i cubotti di mollica e lasciateli in ammollo per alcuni minuti, schiacciandoli con una forchetta.

Quando la mollica avrà assorbito tutto il latte, il composto sarà pronto. A questo punto aggiungete l’uovo e il formaggio grattugiato.

Poi versate anche il prezzemolo tritato finemente in precedenza e l’aglio anch’esso tritato, aggiungete infine l’olio e salate e pepate a piacere. Quindi iniziate a mescolare con le mani il composto.

Quando avrete amalgamato tutti gli ingredienti, potete iniziare a dare forma alle vostre polpette: con questo impasto ne otterrete 27 da circa 35 g l’una.

Quando avrete esaurito l’impasto, potete preparare la panatura: in una ciotolina versate il pangrattato, in un’altra sbattete l’uovo con un pizzico di sale. Poi immergete ciascuna polpetta prima nell’uovo sbattuto, poi passatela nel pangrattato. Proseguite così per tutte le polpette, facendo aderire bene la panatura tutto intorno.

In una pentola capiente scaldate abbondante olio di semi; se avete un termometro da cucina, verificate che la temperatura non superi i 160-180°. Altrimenti dopo 1-2 minuti, immergete un pizzico di pangrattato nell’olio e se sfrigola allora è pronto per friggere.

Immergete poche polpette alla volta nell’olio bollente per evitare di abbassare troppo la temperatura di quest’ultimo; quando saranno ben dorate, scolatele con una schiumarola e adagiatele su un vassoio foderato con carta assorbente. Potete servire le vostre polpette di pane calde o tiepide.

Polpette di pane – Consigli utili

Potete conservare le polpette di pane per 1 giorno circa a temperatura ambiente, coperte con pellicola trasparente o chiuse in un contenitore ermetico.

Per rendere ancora più appetitose le polpette potete farcirle con dei dadini di speck e bocconcini di provola. Se desiderate una cottura più leggera cuocete le polpette in forno statico a 200° per circa 15-20 minuti.