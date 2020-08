Oroscopo Branko – domani lunedì 10 agosto 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 10 agosto 2020. Siamo alla soglia di un’altra settimana estive, una settimana che ci accompagnerà fino a Ferragosto. Quali sorprese riserverà ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Se vuoi scoprirlo, leggi le seguenti previsioni astrologiche rivolte a questi segni, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per domani.

Oroscopo Branko domani lunedì 10 agosto 2020: Ariete

Come indica l’oroscopo di Branko domani dovrai avere molta prudenza: Venere in Cancro potrebbe farsi un po’ morbosa. Va bene buttarsi in una nuova storia d’amore, cerca però di non diventare troppo possessivo, altrimenti finirai con lo sciupare il clima leggero di questi giorni.

Previsioni Branko domani lunedì 10 agosto 2020: Toro

Domani Venere nel segno del Cancro diventerà più affettuosa, ti spronerà a dedicarti alla vita abituale, alle persone più care. Certo è che avere a che fare con i figli a volte risulta più faticoso che semplice!

Oroscopo domani lunedì 10 agosto 2020: Gemelli

Domani, come consigliano le stelle, dovresti staccare la spina e concederti il meritato relax. Sfrutta le prossime giornate per ricaricare le pile, perché da fine agosto dovrai rimetterti in moto in maniera più frenetica.

Oroscopo domani lunedì 10 agosto 2020: Cancro

Secondo le previsioni astrologiche di Branko domani qualche Cancro s’imbatterà in un incontro eccitante. Agosto, grazie A Venere nel tuo segno, sarà ricca di occasioni intriganti, di emozioni travolgenti da vivere a pieni polmoni.