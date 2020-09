Chiara a Bake Off Italia 2020 – Chi è – Video

Chiara sbarca a Bake Off Italia 2020: la vedremo al di sotto del tendone del cook talent di Real Time fra gli altri concorrenti che compongono quest’edizione. Chi è? Lavora già nel settore della ristorazione: è una food-writer e possiede un blog molto particolare.

Chiara infatti preferisce proporre non solo le classiche ricette per esseri umani, ma anche qualche leccornia per i cani. Riuscirà a dimostrare di essere all’altezza delle aspettative dei giudici? Scopriamo intanto la sua scheda e il video di presentazione.

Chiara a Bake Off Italia 2020 – La scheda

Chiara è una food blogger e gestisce un suo sito di ricette, bocconciniqb.com. Ha 34 anni e viene da Varano Borghi, in provincia di Varese. Nel suo sito propone le ricette classiche e anche la versione riadattata per i suoi amati cani. “Un tempo c’era mio fratello, che è venuto a mancare nel 2017, e abbiamo dovuto consolidare la merenda a tre”, dice nel video di presentazione. Uno dei suoi pallini, oltre alla pasticceria, è il talco. Ogni mattina si lava, si veste e si riempie di borotalco. Lo porta persino con sè!

Chiara ha le idee ben chiare sulle sue qualità ai fornelli e su ciò che vuole per il suo futuro. Coltiva fin da bambina una grande passione per la pasticceria e ha deciso di partecipare al programma perchè è da dieci anni che si allena per entrare nel tendone. Si definisce una sognatrice, ma anche una ragazza in grado di sperimentare e sfidare l’impossibile pur di realizzare le sue creazioni. Chiara a Bake Off Italia 2020 vuole dimostrare di essere brava, non solo a se stessa ma anche agli altri. “Vincerò perchè credo di aver il taglio più originale nella creazione dei dolci e vi stupirò”, conclude.