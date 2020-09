Sara a Bake Off Italia 2020 – Chi è – Video

Sara è una delle nuove concorrenti che vedremo a Bake Off Italia 2020: chi è? Partiamo innanzitutto dall’età: ha 28 anni e viene da Gallarate, in provincia di Varese. Ritiene di trovarsi in una sorta di crisi mistica e di essere sul punto di cambiare rotta per quanto riguarda la sua carriera.

Sara infatti è una designer e qualche tempo fa ha scoperto di avere un vero e proprio pallino per la pasticceria. A quanto pare sta diventando sempre più brava e vorrebbe davvero trasformare questa sua passione in un lavoro futuro. Scopriamo di seguito la sua scheda e guardiamo il video di presentazione.

Sara a Bake Off Italia 2020 – La scheda

Sara lavorava a Milano in un posto di lavoro bellissimo, ma all’improvviso ha deciso di abbandonare tutto. Non ci ha pensato due volte a rassegnare le dimissioni, inseguendo quel senso di benessere che la spinge altrove. Ha infatti capito di avere fra le mani qualcos’altro che la fa sentire meglio e le dà la possibilità di realizzarsi: la pasticceria. “Ogni mio dolce è preceduto da un disegno, da uno studio”, dice nel video. Non rinnega di certo la sua formazione, anzi. Sara è sicura che il lavoro da designer le abbia permesso di aprire le porte a qualcosa di più grande.

I suoi genitori approvano tutte le scelte che fa, ma allo stesso tempo vedono la sua instabilità. Sara vorrebbe dimostrare alla sua famiglia di essere brava, di essere in grado di fare tutto. Anche se poi non è sempre stato così. “Voglio dimostrare a mio papà che per me questa è la scelta giusta e cambiare un po’ questo sguardo che ha nei miei confronti, che è sempre di tanto amore, ma trasformarlo in un ‘Sono fiero di te al 100%'”, dice fra le lacrime. Lei infatti ha un forte legame con il padre e spera di potergli dimostrare di aver trovato la sua strada. Sara partecipa a Bake Off Italia 2020 per vincere: deve cambiare la sua vita e deve fare la pasticcera.