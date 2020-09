Francesco Renga – Tutto su di lui – Età, fidanzata e figli

Francesco Renga continua a spezzare cuori e non solo grazie alle sue emozionanti canzoni. Da tempo infatti l’artista è uno dei personaggi preferiti dalle pagine di gossip, fin dai tempi del suo primo matrimonio.

Francesco Renga ha sempre preferito mantenere intatta la sua privacy e tenere la vita familiare lontano dai riflettori. La prima relazione non gli ha dato questa possibilità, vista la visibilità di entrambi, ma con la nuova fidanzata le cose sono davvero cambiate.

Francesco Renga – Età, fidanzata e figli

Francesco Renga nasce a Udine il 12 giugno del ’68 con il nome di Pierfrancesco Renga. Due anni più tardi la famiglia si trasferisce a Brescia ed è qui che il futuro cantante inizia a seguire la sua strada nel mondo della musica. A soli 16 anni riesce a farsi notare con la band Modus Vivendi e durante il concorso Deskomusic ha la possibilità di incontrare i futuri Timoria. Francesco entra infatti nella formazione l’anno successivo, con cui vince la seconda edizione della kermesse. La voce di Renga contribuirà a far esplodere il fenomeno Timoria, fin dal primo album Colori che esplodono pubblicato nel ’90. Due anni più tardi ricevono il Disco d’Oro per 2020 SpeedBall, ma nel ’97 il sodalizio si interrompe. Ad un passo dal 2000, il cantante decide di intraprendere la strada da solista e cinque anni dopo vince Sanremo con il brano Angelo.

Nello stesso periodo, Francesco Renga inizia un’intensa relazione con l’attrice Ambra Angiolini. I due finiscono sulle copertine delle pagine rosa e sono in tanti a sognare grazie al loro amore. La coppia dà inoltre alla luce Jolanda e Leonardo, i loro due figli. La separazione però viene annunciata in via ufficiale nel 2015, dopo dodici anni di relazione. Per il cantante sarà un duro colpo, ma nella sua vita apparirà subito l’amore grazie all’incontro con Diana Poloni, la sua attuale compagna.