Anticipazioni Una vita – 2 ottobre – Scoppia la passione ad Acacias

Una vita ritorna con una nuova puntata nel pomeriggio del 2 ottobre 2020. La soap spagnola ci attende come sempre su Canale 5 per parlarci delle ultime rivoluzioni ad Acacias 38.

Abbiamo assistito in questi giorni ad un avvicinamento importante tra Felipe e Genoveva. Le anticipazioni di Una vita ci parlano anche di un’altra coppia, sul punto di fare un passo importante. Di chi si tratta?

Dove siamo rimasti

Liberto è ritornato a girare per le stradine del quartiere grazie alla volontà di Genoveva di non farlo finire nei guai. Su pressione di Felipe, la donna ha confermato che il marito di Rosina non è un uomo cattivo. L’attrazione fra Genoveva e Felipe intanto aumenta sempre di più e i due sono finiti per scambiarsi un bacio. Peccato che nelle vicinanze ci fosse Marcia, che non ha di certo reagito bene a quella vista. La domestica purtroppo è finita anche nel mirino di Alfredo, che intende sfruttarla per vendicarsi del tradimento della moglie.

Anticipazioni Una vita – Puntata 2 ottobre 2020

Genoveva è riuscita a rubare del denaro ad Alfredo, ma il marito se ne è accorto e intende vendicarsi. La donna ha deciso di dare una parte del denaro a Lolita per aiutarla a salvare la bottega, ma ha chiesto a Fabiana di non rivelare nulla all’amica sull’identità del benefattore. Intanto, Felipe e Genoveva sono sempre più vicini. Il bacio che si sono scambiato poco tempo fa li ha spinti a vivere una notte di passione. L’avvocato e la moglie di Alfredo hanno preso infatti una stanza in un hotel per evitare che qualcuno li scoprisse. Ancora una volta il loro segreto è venuto però allo scoperto: Ramon ha intuito tutto e adesso è preoccupato per ciò che potrebbe accadere all’amico.

Le anticipazioni di Una vita ci rivelano che Felipe farà in modo di tranquillizzare Ramon. Ha un piano ben preciso per evitare che Alfredo rovini la sua felicità. Anche il Palacios ha delle novità in ballo: dopo essere stato fidanzato a lungo con Carmen sembra proprio sul punto di fare il passo decisivo. Ramon vuole sposare Carmen: riuscirà a coronare il suo sogno d’amore?