Emma Marrone fuori controllo a X Factor: “Ti sto parlando, sono qua…”

Emma Marrone si dimostra fuori controllo a causa dell’atteggiamento sbagliato di un concorrente a X Factor. La cantante che, quest’anno ha avuto la possibilità di vestire i panni di giudice non ha gradito affatto il comportamento del cantante durante il suo giudizio.

Cala il gelo all’interno dello studio dopo le dure e severe parole di Emma Marrone nei confronti del giovane ragazzo che, mentre stava ascoltando il suo parere ha deciso di sbadigliarle in faccia senza nessun timore. Proprio per questo, la cantate ha deciso di scagliarsi contro di lui in maniera severa ma soprattutto mostrandosi molto arrabbiata. Quali sono state le sue affermazioni?

Emma Marrone fuori controllo

La cantante dopo i suoi tantissimi successi e la grande notizia della sua guarigione ha deciso di intraprendere l’avventura come giudice all’interno di X Factor. Un ruolo molto importante per Emma che, si è mostrata molto “spaventata” dalla nuova esperienza nonostante anche Maria De Filippi le ha detto di osare di più sulle sue potenzialità.

Emma Marrone però, si è mostrata fuori controllo nei confronti di un ragazzo che, le avrebbe mancato di rispetto durante il suo giudizio. Il cantante in questione, infatti ha sbadigliato in faccia a Emma, scatenando così la sua ira incontrollata. Quali sono state le parole della cantante?

Le due parole del giudice sul concorrente

La cantante che a X Factor veste i panni del nuovo giudice si è scagliata così contro il ragazzo affermando: “Sei annoiato? Prima di fare un provino sei stato con amici? Ti dico, lo strumentale era gradevole, il ritornello anche. Ti sto parlando comunque, sono qua, scusami eh. Questo lavoro è fatto di attese, è fatto di orari tardi, di soundcheck che finiscono alle 2 di notte. E magari la mattina dopo ti devi svegliare alle 10 per fare delle interviste e andare al palazzetto. Poi alle 3 rifare il soundcheck e aspettare le 21:30 e fare il concerto”.

Emma Marrone ha poi concluso con: “Se vieni qua devi venire con gli occhi di fuori e con la fame di dire ‘io sono qua perché sono capace e voglio fare questo’. Se mi sbadigli in faccia sembra che ci stia facendo un favore. Non vedo alcuna fame. Sono giorni che vediamo tanti ragazzi che hanno la fame. Gente che non ha i soldi neanche per pagarsi il treno per venire qua a fare il provino. E non vedevano l’ora di tirare fuori la voglia di fare musica. CA**O.”