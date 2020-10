Giacomo Urtis a processo? – “Sono chirurgo estetico” – Live non è la d’Urso

Giacomo Urtis interviene a Live – Non è la d’Urso per parlare dei guai giudiziari che sta vivendo in questo periodo. In seguito ad un intervento dei NAS, dalla sua clinica sono state prelevate delle provette e ora il noto chirurgo dei vip rischia di doversi presentare davanti ai giudici. Al centro dell’inchiesta dei prelievi non permessi, usati per la tecnica del trapianto e della crescita di capelli.

Giacomo Urtis si mostra nel salotto di Barbara d’Urso del tutto cambiato. Lineamenti diversi, occhi di colore azzurro, lifting al volto e tanti altri interventi che non possiamo vedere in tv. Emerge inoltre che il dottore abbia inventato di avere un titolo che non possiede: non è un chirurgo plastico?

Giacomo Urtis e lo scontro con Lorenzetti a Live – Non è la d’Urso

Ritorniamo indietro nel tempo per parlare dello scandalo titoli. Nel 2017 la Sicpre, la Società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, ha tacciato Urtis di non essere nè chirurgo plastico nè chirurgo estetico. All’accusa, il medico aveva risposto con una denuncia per diffamazione. Secondo la Sicpre infatti, Urtis sarebbe Dermatologo e laureato in Medicina e Chirurgia. Il medico invece ha sottolineato più di una volta di aver fatto un Master in Chirurgia Plastica presso l’Università di Milano.

“A quale società appartieni?”, gli chiede senza mezzi termini il professor Lorenzetti nella puntata di oggi. “Sono un chirurgo estetico”, risponde con forza Urtis, “ho più diritto io ad essere chiamato professore di te”. Lorenzetti replica: è professore a contratto ed ha diritto a usare quel titolo. “Non è specialista in chirurgia plastica, ci sono in Italia due società la Sicpre e l’Aicpre”, dice, “Non è iscritto a nessuna delle due, perchè in realtà lui non opera”. Messo di fronte alle prove, Urtis fa una precisazione: non si è mai definito un chirurgo plastico o estetico. Tuttavia è vero che ha conseguito un Master in Chirurgia Plastica presso la Sicpre.

Ci sarà un processo?

Nei giorni scorsi i NAS hanno fatto un sopralluogo nella clinica di Urtis e hanno scoperto che utilizzerebbe il sangue per i trattamenti ai capelli. “Sono cose che ho appreso dai giornali”, dice, smentendo di utilizzare quel tipo di tecnica (PRP). Anche se, afferma, di avere l’autorizzazione ad usarla. “Faccio rigenera, che non è quello”, aggiunge. La padrona di casa però gli mostra un video che il medico ha pubblicato sui social e in cui ha mostrato la tecnica del PRP.

“Quello era un trattamento di PRP che mi stava facendo un collega”, dice però Urtis. Il medico si definisce anche un esperto di marketing e di saper utilizzare i social a scopi pubblicitari. Adesso saranno le autorità a dover indagare sulla questione e a stabilire se Giacomo Urtis abbia davvero utilizzato quella tecnica nei suoi studi medici.