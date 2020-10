Ricetta rustico ai 4 formaggi: ingredienti, preparazione e consigli

La ricetta che vi proponiamo stasera è veramente molto semplice, veloce e golosa, ottima da preparare per una cena sfiziosa, oppure per un aperitivo. Piacerà a tutti gli amanti dei formaggi. In questo articolo andremo a vedere come si prepara il rustico ai 4 formaggi.

Rustico ai 4 formaggi – Ingredienti

Ingredienti per uno stampo da 28 cm:

Pasta Sfoglia (1 rotolo) 230 g

Groviera 120 g

Gorgonzola piccante 90 g

Scamorza (provola) 150 g

Parmigiano Reggiano DOP 2 cucchiai

Prosciutto cotto a fette 200 g

Timo 1 rametto

Salvia 3 foglie

Rustico ai 4 formaggi – Preparazione

Per preparare il rustico ai 4 formaggi cominciate affettando sottilmente la scamorza, il formaggio Groviera e poi tagliando a cubetti il gorgonzola piccante .

Sminuzzate le foglie di salvia e sfogliate il timo. A questo punto passate a comporre la vostra torta salata. Srotolate la pasta sfoglia all’interno di uno stampo da 28 cm e aggiungete a strati 2/3 di scamorza affettata, poi qualche fetta di prosciutto cotto, le fette di groviera e di nuovo il prosciutto. Dopodiché aggiungete i cubetti di gorgonzola e la restante parte di scamorza.

Ripiegate verso l’interno i bordi della sfoglia. Infine spolverizzate con le erbe aromatiche e spolverizzate con il Parmigiano grattugiato.

Cuocete in forno statico preriscaldato a 180°, per circa 20 minuti e altri 2-3 minuti di grill alla massima potenza, trascorso questo tempo il vostro rustico ai 4 formaggi è pronto per essere gustato.

Rustico ai 4 formaggi – Consigli utili

Il rustico ai 4 formaggi si può conservare in frigorifero per un paio di giorni, tuttavia tenete conto che la consistenza della sfoglia tenderà ad ammorbidirsi. Ovviamente voi potete utilizzare tutti i formaggi che vi piacciono e che avete in casa, non necessariamente quelli che abbiamo suggerito noi, stesso discorso per il prosciutto, potete sostituirlo con altri salumi.