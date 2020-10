Killer Elite – Trama, trailer e cast del film

Killer Elite è il film che Italia 1 offre nella sua prima serata di oggi, lunedì 19 ottobre 2020. La pellicola risale al 2011 e vede Gary McKendry dietro la macchina da presa. Del genere thriller e azione, la pellicola si basa sul romanzo di Sir Ranulph Fiennes, dal titolo Feather Men (Gli Uomini Piuma).

La trama di Killer Elite invece ci parla di un sicario che al fianco di alcuni fedelissimi commette delitti su commissione. L’uomo però deciderà di cambiare vita a causa di un imprevisto drammatico. Scopriamo di seguito i dettagli, il trailer e il cast completo del film.

Killer Elite – La trama

Danny è un sicario che opera per conto di sconosciuti al fianco di Hunter e altri uomini fedeli. Il suo compito è uccidere chi è diventato scomodo agli occhi dei suoi clienti. Un giorno tuttavia decide di cambiare del tutto vita: durante un’operazione ha ucciso senza volere un bambino. Un anno più tardi, Danny viene costretto a ritornare sul campo dopo il rapimento dell’amico Hunter. Per riuscire a liberarlo dovrà vendicare la morte dei figli di uno sceicco di Oman, messa in atto da alcuni ex membri delle forze speciali britanniche.

Danny dovrà reclutare anche i vecchi complici Davies e Meier, con cui metterà a segno i primi delitti. La trama di Killer Elite ci rivela però che il protagonista dovrà fare i conti con un’altra vendetta, proprio quando raggiungerà il terzo ed ultimo obiettivo. Sopravvissuto allo scontro, scoprirà diverso tempo dopo che esiste un quarto uomo da eliminare e che ha ucciso un innocente.

Killer Elite – Il cast

Il cast di Killer Elite mette al centro della scena Jason Statham nei panni di Danny Bryce. Al suo fianco troviamo Clive Owen nel ruolo di Spike Logan e Robert De Niro come volto di Hunter. Troveremo inoltre Dominic Purcell come interprete di Davies, Aden Young pe ril personaggio di Meier e Yvonne Strahovski per quello di Anne Frazier. Sono presenti anche i seguenti attori: Ben Mendelsohn (Martin); Adewale Akinnuoye-Agbaje (agente); Matt Nable (Pennock); Lachy Hulme (Steven); Nick Tate (comandante); Grant Bowler (capitano Cregg); Simon Armstrong (Gowling) e Jamie McDowell (Diane).