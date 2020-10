Maria De Filippi rimprovera Valentina Autiero: “Non lo hai neanche guardato in faccia…”

Quella andata in onda ieri è stata una puntata complicata per Valentina Autiero. Nonostante la dama di Anzio sia molto presa dal nuovo cavaliere Germano Avolio, sembra che la storia non preceda velocemente quanto lei vorrebbe. Tuttavia, Maria De Filippi rimprovera Valentina Autiero per l’atteggiamento poco rispettoso avuto nei confronti di un nuovo cavaliere, eliminato subito. Ma procediamo con ordine.

Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio di Uomini e Donne Valentina Autiero e Germano Avolio. Dama e cavaliere si frequentano ormai da diverso tempo e, nonostante il cavaliere sia piuttosto avaro di emozioni nello studio, la dama è molto coinvolta. Valentina Autiero ha raccontato di apprezzare il temperamento di Germano Avolio fuori dagli studi di Uomini e Donne, mentre resta perplessa quando sono in puntata.

Maria De Filippi rimprovera duramente Valentina

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha annunciato l’arrivo di una nuova dama per Germano Avolio. Il cavaliere ha deciso di far entrare la dama e di conoscerla, poiché con Valentina Autiero non si sono concessi l’esclusiva, anzi, si sono detti che se dovessero arrivare nuove dame o cavalieri li farebbero entrare in studio senza problemi.

Alla fine, Germano fa accomodare la nuova dama, ma la elimina subito perché non di suo gradimento. Ma Valentina Autiero ha avuto una reazione davvero forte di fronte al gesto di Germano, poiché ha raccontato che lui le aveva detto che non avrebbe voluto conoscere nessun’altra dama perché troppo preso da lei. A quel punto, quando Maria De Filippi ha annunciato la presenza di un nuovo cavaliere anche per Valentina Autiero, la dama non ha esitato a farlo entrare, forse per dispetto.

Dama chiede scusa a Uomini e Donne

Tuttavia, Valentina Autiero ha liquidato il nuovo cavaliere con due parole, tornando immediatamente a litigare con Germano Avolio. A quel punto, Maria De Filippi, seccata, rimprovera Valentina Autiero per il comportamento poco delicato nei confronti del nuovo cavaliere subito eliminato. La padrona di casa ha accusato la dama di non aver neppure guardato in faccia il cavaliere e di averlo usato solo per ripicca nei confronti di Germano.

Valentina Autiero, nervosa e dispiaciuta, si è scusata subito, rendendosi immediatamente conto dell’accaduto. La dama ha ammesso di essersi comportata male col nuovo cavaliere, ma di essere rimasta troppo delusa dal comportamento di Germano Avolio. Cosa accadrà a Uomini e Donne?