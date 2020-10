Steam si prepara a sbarcare in Cina, ma dovrà seguire le linee guida del governo locale

La grande voglia di far parte del mondo globalizzato e “aperto” da parte della Cina si è più volte scontrata con le restrizioni piuttosto rigide adottate dal governo di Pechino che ha più volte osteggiato forme di intrattenimento decisamente in crescita e remunerative, come il settore dei videogiochi.

Il colosso asiatico ha da diversi anni adottato la politica dei marchi proprietari a sfondo tecnologico, e la diffusione di diversi brands anche nel nostro paese (Huawei, Oppo, Xiaomi giusto per citare qualche esempio) sono la dimostrazione di grandi passi in avanti in tal senso anche se c’è stato sempre un certo ostracismo nei confronti dei videogames, solitamente appannaggio del resto del mondo. La Cina tuttavia sta lentamente aprendo le frontiere anche a una delle piattaforme videoludiche più utilizzate e conosciute, ossia Steam creata dalla Valve oramai quasi 20 anni fa, principale piattaforma dei videogiochi per personal computer. Secondo diverse indiscrezioni Valve sarebbe pronta a lanciare nel mercato locale una versione alternativa dell’applicazione, specificatamente adatta alle rigide regolamentazioni del paese, che impone sugli editor stranieri un numero di licenza di approvazione fornito dal Governo.

Chinese games and entertainment company Perfect World has been working with Valve on an official version of Steam that would be compliant with China's laws and regulations.

The below checklist is pretty much the same for publishing any game in China in an official capacity. https://t.co/wq5RDbWCKu

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 21, 2020