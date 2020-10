Portieri consigliati 6^ giornata – Momento decisivo nella giornata di ogni fantallenatore: è venerdì ed è il momento di studiare le migliori scelte per la propria formazione al fantacalcio. Tanti dubbi e ansie con momenti di sconforto misti a panico di sbagliare le scelte e regalare la vittoria al proprio avversario di giornata.

In questo spazio proveremo ad aiutarvi noi consigliandovi 5 portieri da schierare nella prossima giornata di Serie A. Cinque nomi di estremi difensori che possono fare bene nonostante siano (in alcuni casi) impegnati in match molto importanti e quindi a rischio malus. Non temete: scegliere il portiere giusto significa anche puntare su quello che potrebbe ottenere il voto più alto.

Certo, se poi il vostro portiere riuscisse anche a regalarvi il bonus porta inviolata o, con il suo bel voto, aiutarvi ad alzare la media del vostro modificatore difesa, bè… tanto meglio. Scegliere l’estremo difensore giusto richiede anche una dose di fortuna, ma proveremo a darvi una mano con i nostri consigli per il fantacalcio: ecco i nostri portieri consigliati per la 6^ giornata.

Portieri consigliati 6^ giornata: la TOP 5

Sportiello (Crotone-ATALANTA)

Il portiere dell’Atalanta non è ancora riuscito a mantenere la sua porta inviolata, in questo inizio di stagione, nonostante le ottime prestazioni a cui ha abituato i suoi fantallenatori. Contro il Crotone può essere l’opportunità giusta per schierarlo e credere nel bonus porta inviolata.

Cragno (Bologna-CAGLIARI)

Inizio di stagione positivo per il portiere del Cagliari. Sicurezza e affidabilità tra i pali per i fantallenatori. La gara contro il Bologna rischia di metterlo in difficoltà, ma in gare come queste si esalta regalando voti molto positivi al fantacalcio.

Silvestri (VERONA-Benevento)

Gara dove può essere decisivo. Il portiere del Verona è sempre attento e concentrato e riesce a dare affidabilità tra i pali con parate importanti e voti spesso positivi. Gara ottimale per dargli fiducia vista anche l’ottima prova contro la Juventus.

Audero (SAMPDORIA-Genoa)

Il derby sarà una gara molto tesa e difficile, ma vedendo il momento di forma delle due squadre si può puntare più serenamente sull’ex portiere della Juventus rispetto al collega rossoblù.

Buffon (Spezia-JUVENTUS)

Nuova occasione per il portierone bianconero di dimostrare il suo valore. Pirlo pensa di far rifiatare Szczesny, toccherà a lui. Occasione per ritoccare il record di presenze in Serie A e magari anche quello di partite chiuse a rete inviolata.