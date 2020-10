Davide Donadei cerca il contatto | Ragazzo di altri tempi a Uomini e Donne

Davide Donadei è sicuramente un ragazzo molto particolare dovuto anche al suo passato che lo accompagna sempre, cerca il contatto e sembra proprio essere un ragazzo di altri tempi. Tronista a Uomini e Donne ha già fatto breccia nei cuori di alcune ragazze che, interessate a lui, lo corteggiano affrontando anche la competizione tra di loro.

Non è sicuramente una posizione facile la sua, ma ha preso consapevolezza di doversi muovere liberamente e senza troppi paletti per riuscire a leggere i suoi sentimenti nei confronti delle bellissime ragazze. Ma allo stesso tempo, le corteggiatrici lo reputano un ragazzo dall’animo gentile e buono, ma leggiamo del dettaglio.

Davide Donadei cerca il contatto

Uscita un’intervista nel magazine di Uomini e Donne abbiamo scoperto alcuni dettagli dietro il ragazzo che assomiglia al principe azzurro. Davide ha 25 anni e vive a Parabita, in provincia di Lecce. Ad oggi lavora in un ristorante che ha preso in gestione. I suoi hobby sono il calcio e la palestra. Come abbiamo detto già prima, il tronista non ha un passato facile alle spalle, suo padre ha avuto dei problemi di giustizia ed è stato molto assente nella sua vita. Non solo a causa dei pregiudizi legati al suo cognome non è mai stato ufficialmente presentato ai genitori delle sue fidanzate.

Ma Donadei è tutto tranne cattivo anzi, ha un cuore d’oro anche se questo nella vita non ha giovato nelle varie dinamiche accadutagli. Quello che vorrebbe lui è essere il più limpido possibile, ma nello stesso momento fare ciò di cui sente la voglia e il bisogno. Questo proprio per capire meglio da chi è interessato maggiormente e vivere al massimo il suo percorso all’interno del programma, per arrivare a scegliere con le idee chiare. Ma lui non è il classico tronista, proprio per il fatto di aver vissuto certe situazioni è un po’ un ragazzo di altri tempi in amore e anche passionale aggiungeremmo, visto che è del sud.

Ragazzo di altri tempi a Uomini e Donne

Durante l’intervista si è lasciato andare e ha svelato alcuni retroscena del suo modo di essere e del suo carattere:” Ritengo di avere un cuore veramente grande e questo è un aspetto che nella vita non mi ha sempre aiutato. Alcune volte bisogna essere più razionali. Le assicuro che soffro vedendo le ragazze stare male per me in studio, però guardandomi dentro ho capito che, purtroppo, ho bisogno di fare un percorso libero e focalizzato su di me piuttosto che sul prevenire i loro possibili malesseri”.

Aggiunge ancora sincero al 360°:” Ho bisogno di vivermi tutto al cento per cento, perché voglio una storia forte a di fuori del programma. Chiedo scusa preventivamente se mi ritroverò a fare delle cose che loro giudicheranno scomode. Mi piace essere un uomo di altri tempi nel corteggiare una donna e riempire di attenzioni chi ho vicino. Ma sono anche una persona che mette alla prova, che cerca molto il contatto e che si lascia trasportare dalle sensazioni”.