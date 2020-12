Guenda e la squalifica di Filippo Nardi:” Mi ha chiamata il giorno dopo…”

Solo qualche giorno fa è accaduta una questione inammissibile ed a parlarne è stata Guenda Goria nel riguardo della squalifica di Filippo Nardi dal Grande Fratello Vip. Nella settimana in cui è stato presente nella Casa non ha avuto delle parole molto belle e rispettose nei confronti delle donne presenti, soprattutto verso Maria Teresa Ruta. Probabilmente da parte dell’ex gieffino non vi è mai stata una simpatia. Ma è arrivato addirittura ad affermare alcune frasi che avevano del sessismo molto pesante.

Ovviamente non vogliamo in alcun modo ripetere queste illazioni. Piuttosto speriamo noi tutti queste non vengano mai più ripetute nei confronti di una persona di sesso femminile perché hanno un gran peso. La stessa Guenda di fronte ad alcune cose accadute non ha potuto che denunciare pubblicamente attraverso il suo profilo Instagram l’offesa verso sua madre. Molto provata ed arrabbiata ha voluto la sua squalifica, cosa che è stata giustamente condivisa con tutto il pubblico che segue il reality.

Guenda e la squalifica di Filippo Nardi

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stato preso un provvedimento nei confronti di Filippo Nardi poiché quanto ha affermato non è ammissibile in nessun caso. Anche se il gieffino ha ripetuto più volte di essere dispiaciuto e di aver solo scherzato, anche se in un modo molto particolare. Ciò che ha fatto però, non è giustificabile così Alfonso Signorini assieme alla produzione ha deciso di squalificarlo definitivamente, il tutto dopo aver visto un video con le compilation delle sue frasi.

Barbara D’Urso nell’ultima diretta del suo programma ha ospitato Guenda, così da poterne parlare con la diretta interessata di quanto è accaduto. L’attrice ha confessato di aver ricevuto una chiamata da Filippo Nardi subito dopo la sua uscita per scusarsi:” Sono stata parecchio scossa in questi giorni. Mi sono battuta per la squalifica di Filippo Nardi. Devo dire ad onore di cronaca che mi ha chiamata il giorno dopo per porgermi le sue scuse personali, a me e alla mia famiglia. Scuse che io ho accettato. Trovo che il suo linguaggio sia stato assolutamente inqualificabile e profondamente offensivo nei confronti delle donne e di mia mamma. Un linguaggio che ho definito al limite della pornografia. Quello che ha detto è in ogni caso inaccettabile. Mi aspetto una scusa non solo nei miei confronti, ma nei confronti di mamma e di tutte le donne che si sono sentite offese. Ad oggi, è capitato anche altre volte in questo programma, si continua a portare avanti un certo tipo di linguaggio nei confronti delle donne che è totalmente inaccettabile. Non ho visto gesti di appoggio nei confronti di mia madre”.