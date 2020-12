Natale alle Hawaii: trama, trailer e cast del film

Natale alle Hawaii è il film che Rai 2 offre per la sua prima serata di oggi, sabato 26 dicembre 2020. Andrà in onda alle 21:30 circa ed è diretto da Stephen Herek. Il genere è commedia e sentimentale ed è interpretato da Leah Michele della popolare serie tv Glee. Il titolo originale invece è Same Time, Next Christmas.

La trama di Natale alle Hawaii ci racconta la storia di Olivia, una giovane donna di successo che incontrerà lungo il suo cammino Jeff. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer originale e il cast completo.

Natale alle Hawaii, la trama

Olivia Henderson ha tutto ciò che potrebbe volere dalla vita: un lavoro di successo e un fidanzamento che la soddisfa appieno. Un giorno però si imbatte in Jeff, un uomo che ha conosciuto quando era bambina durante le feste di Natale. I genitori di entrambi infatti erano soliti trascorrere le vacanze alle Hawaii e i due bambini hanno vissuto tanti e bei magici momenti fra tuffi dalle rocce e passeggiate romantiche. 20 anni dopo, Olivia e Jeff si rivedono nello stesso resort che frequentavano da bambini e rispolverano i loro antichi sentimenti. La trama di Natale alle Hawaii ci rivelano che i due ritroveranno la sintonia di un tempo. Anche se la magia verrà spezzata dall’arrivo inaspettato di Gregg, il fidanzato di Olivia.

Natale alle Hawaii, il cast completo

Lea Michele interpreta Olivia Anderson, un progetto che spunta a quattro anni di distanza dalla conclusione di Glee, che le ha permesso di diventare famosa. Nel cast di Natale alle Hawaii la troveremo al fianco di Charles Michael Davis, qui presente nei panni di Jeff Williams. Sono presenti inoltre gli attori: Bryan Greenberg (Gregg Harris); Phil Morris (Alec Williams); Dannah Lockett (Madelyn Williams); George Newbern (Woody Anderson); Nia Vardalos (Faye Anderson); Sofia Bretschneider (Olivia da piccola); Sara Rowe (Olivia da adolescente); Christina Souza (Mariel); Oliver Greenleaf (Drew Anderson nel ’95); Kobe Tran (Jeff Williams da adolescente); Aolana Yobo (Heidi Williams nel ’95) e Maverick Christian (Ian Anderson).