Quasi amici: trama, trailer e cast del film

Quasi amici è il film che Canale 5 propone per la sua prima serata di oggi, domenica 27 dicembre 2020. La pellicola risale a nove anni fa ed è diretta da Oliver Nakache ed Eric Toledano. Del genere dramedey, il titolo originale è Intouchables.

La trama di Quasi amici ci parla invece della storia di Driss e Philippe, due uomini molto diversi che condivideranno momenti e sentimenti fino a stringere una forte amicizia. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer e il cast completo.

Quasi amici, la trama

Driss e Philippe vengono fermati dalla Polizia a causa dell’alta velocità. Il primo racconta agli agenti che l’amico si sta sentendo male, mentre Philippe finge un ictus. I due riescono a sfuggire alle autorità. Nel passato, Philippe decide di assumere il giovane Driss come badante, anche se il giovane non ha davvero intenzione di lavorare per il ricco imprenditore. Driss infatti vuole solo ottenere gli assegni dell’assistenza sociale, ma Philippe lo invita comunque a presentarsi il giorno dopo con la promessa di dargli la lettera di partecipazione al colloquio. Dopo essere stato cacciato di casa da una parente, Driss accetta di affrontare un periodo di prova alle dipendenze di Philippe.

Anche se non ha alcuna esperienza come badante e sembra dimenticare qualsiasi accorgimento nei confronti del paziente. Con il trascorrere del tempo, Driss diventerà un vero e proprio riferimento per Philippe. L’uomo infatti riesce a farlo ridere e a fargli dimenticare le sue condizioni di salute, mentre il secondo trova in Driss un valido amico in grado di vederlo come una persona e non come un malato. La trama di Quasi amici prosegue con la rivelazione che Philippe haperso l’uso delle gambe e delle braccia in seguido ad un incidente con il parapendio. La moglie invece è morta di tumore e la figlia adottiva, Elisa, ha deciso di prendere le distanze dal padre.

Quasi amici, il cast completo

Il cast di Quasi amici mette al centro della scena Omar Sy nei panni di Driss Bassari e Francois Cluzet nel ruolo di Philippe Pozzo di Borgo. Al loro fianco troveremo Anne Le Ny per il personaggio di Yvonne e Audrey Fleurot per quello di Magalie. Sono presenti inoltre gli attori: Alba Gaia Bellugi (Elisa); Clotilde Mollet (Marcelle); Gregoire Oestermann (Antoine); Cyril Mendy (Adama); Christian Ameri (Albert); Dorothée Brière-Meritte (Eleonore) e Thomas Soliveres (Bastien).