Oroscopo Settimanale – I segni zodiacali con il senso artistico più sviluppato: ecco quali sono

L’arte si può manifestare in infiniti modi differenti, e sebbene siamo in molti a saperla riconoscere quando si palesa, non è lo stesso quando dobbiamo crearla: non tutti infatti sono dotati naturalmente di un senso artistico, che sembra appannaggio solo di alcuni profili caratteriali. Oggi esamineremo i segni zodiacali che nascono con uno spirito artistico superiore rispetto alla media:

Leone

Molto spesso manifestano il loro talento in maniera impulsiva, poco ragionata, quasi “selvaggia”: prediligono l’arte non convenzionale, magari moderna e sono spesso considerati un po’ eccentrici, anche se hanno un senso critico sviluppato.

Nel tempo libero sono soliti dedicarsi a passatempi artistici.

Gemelli

Non sono vincolati dalla concezione “classica” dell’arte: secondo il loro modo di pensare un artista può esserlo anche nello sport, nel cinema, anche nel proprio lavoro, ed è per questo che la loro personalità molto sfaccettata e complessa li aiuta a mettere in mostra un lato profondamente artistico, sopratutto quando sono rilassati.

Acquario

E’ solo attraverso l’arte che l’Acquario riesce realmente ad esprimere in maniera totale la propria indole: con scrittura, scultura, pittura e quant’altro possono “sfogare” la propria creatività in modo spontaneo e sano, arrivando anche a sviluppare uno stile proprio.

Vergine

Un artista nato, seppur in maniera non totalmente convenzionale: Vergine è amante della bellezza nel senso classico del termine, mentre può avere maggiori difficoltà nell’apprezzare manifestazioni artistiche “moderne” e non convenzionali. Nonostante ciò sa riconoscere dove c’è l’arte e dove non è presente, e sebbene non si consideri un artista, l’abnegazione che mette nelle cose che fa può essere assolutamente ricondurre ad uno spirito profondamente artistico.