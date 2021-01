Can Yaman: sapete qual è la sua religione? Provate ad indovinare – FOTO all’interno

Can Yaman è un attore turco molto note e conosciuto. Questa sera, sabato 23 gennaio, sarà ospite della terza puntata di C’è Posta per te a partire dalle 21:15 su Canale Cinque. Nelle scorse settimane il bell’attore turco è stato in Italia per alcuni progetti lavorativi ed è andato anche dalla De Filippi per regalare un momento di grande emozione ad una sua fan.

Il successo di Can Yaman è esploso in Italia grazie al ruolo di Can Divit in Daydreamer – Le ali del sogno. La trama della serie televisiva è una storia d’amore tra Can ed una sua dipendente Sanem Aydin. Tra i due nasce una storia d’amore tra le più emozionanti, ma anche drammatiche mai viste sul piccolo schermo.

Da quando è esploso questo grande successo in molti si chiedono qual è la religione di Can Yaman. Il suo credo è quello islamico.

