Cheilite: ecco di cosa si tratta

La cheilite è un’infiammazione delle labbra che causa secchezza, screpolatura e problematiche varie su tutte le labbra o nell’angolo tra il labbro superiore e quello inferiore. Le cause di quest’infiammazione possono essere varie, una tra le più diffuse è il freddo. Ma cosa è di preciso la cheilite? Come si cura? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande.

Cosa è l’orlo rosa?

Una delle motivazioni più frequenti d’infiammazione delle labbra è il clima. Non solo il caldo afoso e l’eccessiva esposizione ai raggi solari, ma anche il freddo secco può danneggiare la salute delle labbra. La principale conseguenza è una screpolatura delle labbra e secchezza generale. Nei casi più acuti, la cheilite da freddo crea una specie di contorno rosso oltre la linea naturale delle labbra. È possibile notarlo perché è come se all’improvviso le labbra diventassero più gonfie e grandi, una specie di botox naturale particolarmente fastidioso. Questo fenomeno viene chiamato “orlo rosa” ed è estremamente fastidioso poiché provoca, a chi lo subisce, una strana sensazione come se fossero delle labbra cucite. La temperatura responsabile di questo fastidio non è solo quella fredda e gelida, ma anche il caldo afoso. Prendere troppo sole in questi casi può rivelarsi deleterio.

Come si rimedia alla cheilite?

La cheilite è solo una delle varie tipologie in cui quest’infiammazione trova manifestazione. Herpes, infezioni o allergie possono essere altre cause responsabili della formazione di cheilite, ma con effetti e manifestazioni differenti. Per la cheilite da freddo una soluzione ottima è l’utilizzo di un burro cacao con formulazione norvegese, composto da glicerina e olio di ricino. Il prezzo è veramente basso a fronte degli vari benefici. Esso è molto confortevole sulle labbra, considerato che le idrata e le nutre. Se applicato costantemente e ripetutamente per qualche giorno, questo burro cacao è la soluzione per la cheilite da freddo. L’odore è molto piacevole e il sapore sulle labbra delizioso. Suggeriamo di conservarlo sempre in un luogo asciutto e al riparo dal caldo per evitare variazioni nella composizione. Un ultimo suggerimento è di evitare l’applicazione del make up o altri cosmetici sulle labbra mentre si soffre di questo disturbo.