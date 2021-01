DIMISSIONI CONTE: chi sarà il nuovo Premier?

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte salirà al Quirinale domani, dopo un passaggio in cdm per comunicare le sue intenzioni di rassegnare le dimissioni. Prima il premier lo comunicherà in un Consiglio dei ministri convocato per domattina alle 9.

“E’ convocato per domani mattina alle ore 9 il Consiglio dei Ministri nel corso del quale il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, comunicherà ai ministri la volontà di recarsi al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni. A seguire, il Presidente Conte si recherà dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Questo è il testo di una nota di Palazzo Chigi. Secondo un sondaggio a cura di Money.it il nuovo premier dovrebbe essere Mario Draghi che ha ricevuto il 36% delle preferenze. Eliminando dunque il 29% delle preferenze ricevute dallo stesso Conte, al terzo posto troviamo Matteo Salvini con il 22% e quindi Marta Cartabia con il 5%. Sotto la risposta “Non so/non risponde” che riceve il 4%, si piazzano Dario Franceschini e Luigi Di Maio con il 2% di preferenze.