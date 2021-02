Oroscopo Paolo Fox di domani 17 febbraio: Gemelli, Leone, Pesci, Sagittario

Anche oggi il famosissimo astrologo Paolo Fox, noto anche per le consuete apparizioni televisive, è pronto a “snocciolare” i propri consigli in merito alla giornata che andremo ad affrontare domani, ossia mercoledì 17 febbraio 2021. I segni presi in esame hanno un destino piuttosto diverso gli uni dagli altri.

Oroscopo Paolo Fox di domani 17 febbraio: Gemelli

Periodo un po’ stancante, sopratutto dal punto di vista emotivo, ma non disperate perchè nel weekend sono attese novità molto interessanti dal punto di vista sentimentale: preparatvi perchè gli eventi si faranno sicuramente interessanti.

Oroscopo Paolo Fox di domani 17 febbraio: Leone

Tanti pensieri in questa fase della settimana, sopratutto rivolti alla vostra vita privata: molte domande possono attanagliare la mente dei nati sotto questo segno piuttosto complesso, ma non disperate, presto anche i vostri sentimenti saranno più chiari.

Oroscopo Paolo Fox di domani 17 febbraio: Pesci

Buon momento dal punto di vista fisico, le fatiche della scorsa settimana non dovrebbero condizionarvi particolarmente. Sul lavoro fase abbastanza positiva ma in caso di problemi non agite di testa vostra senza aver opportunamente valutato la situazione.

Oroscopo Paolo Fox di domani 17 febbraio: Sagittario

Se siete single, è il momento giusto per rimettervi in gioco, ma anche se la vostra mente è concentrata verso altri obiettivi in questo momento, non chiudete alcuna porta, visto che qualche nuova (o vecchia) conoscenza potrebbe ritornare a bussare presso la vostra porta.