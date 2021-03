Aiello, tutto su di lui: età, altezza, brani e Sanremo

Antonio Aiello, comunemente conosciuto come Aiello, è riuscito a farsi apprezzare negli ultimi anni grazie a singoli come Arsenico, che ha contribuito a far conoscere il cantante cosentino al grande pubblico. Sarà infatti tra i cantanti “Big” al Festival di Sanremo 2021.

Chi è Aiello?

Nato a Cosenza, cresce praticamente con la musica, districandosi tra diversi generi e strumenti musicali ed inizia a studiare prima pianoforte, poi violino, dall’età di 10 anni, e dall’età di 16 anni inizia a cantare. Dopo aver conseguito il diploma di Liceo scientifico ha ottenuto una laurea triennale all’Università della Calabria in scienze della comunicazione l’Unical e una magistrale in Economia alla Luiss.

La sua prima apparizione nel mondo dello spettacolo è datata 2011, quando partecipa alle Nuove proposte del Festival di Sanremo di quell’anno senza arrivare tra i finalisti.

Nel 2011 realizza il suo primo singolo, Riparo e l’anno successivo partecipa al programma televisivo Di che talento sei? e nel frattempo trascorre un soggiorno in Australia dove suona per una band locale, per poi ritornare in Italia dove realizza la colonna sonora del cortometraggio di Giulia Fiume Abbracciami. Il 2019 è l’anno di Arsenico che ottiene il disco di platino per le oltre 70.000 copie vendute ed in seguito il brano Vienimi (a ballare) viene certificato disco d’oro da FIMI per le oltre 35.000 copie vendute.

Parteciperà a Sanremo 2021 con il brano Ora.

Vita privata

Nonostante abbia dichiarato di non essere fidanzato ne innamorato, alcuni rumors lo vedono protagonista in un flirt con Laura Torrisi.

Età, altezza e peso

Aiello è nato a Cosenza il 26 Luglio del 1985. Oggi ha 35 anni ed è del segno zodiacale Leone. E’ alto 170 cm e pesa, secondo quanto si legge sul web, circa 70 kg.