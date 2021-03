Milan Napoli, clamoroso: l’arbitro cade a terra e perde il fischietto [VIDEO]

Milan Napoli stava quasi per finire quando al minuto 86 i vari tifosi e tutti coloro che stavano guardando la partita si sono accorti di un particolare. L’arbitro Pasqua che stava andando verso Theo Hernandez è scivolato in maniera molto grossolana a terra. E’ stato per qualche secondo a terra cercando il proprio fischietto.

L’azione è stata ferma per diversi minuti, poi, a causa di un controllo VAR per un presunto fallo di Bakayoko su Theo Hernandez nell’azione precedente. Probabilmente l’arbitro stava già discutendo con il VAR nel momento in cui ha iniziato a correre per andare verso la zona del fallo ed inciampato per questo motivo.

Il video della caduta di Pasqua sarà presto disponibile qui di seguito. Pasqua ha sentito anche un po di dolore subito dopo la caduta ed ha dovuto interrompere il gioco per una trentina di secondi durante il recupero.