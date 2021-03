Samanta Togni, chi è: età, figlio, marito, capelli e matrimonio

Samanta Togni è stata una delle insegnanti di ballo più amate del programma Ballando con le stelle in onda su Rai1 condotto da Milly Carlucci.

Dopo una lunga carriera da ballerina, nel 2020 ha debuttato come conduttrice televisiva accanto a Giancarlo Magalli nella trasmissione I Fatti Vostri su Rai2. Oggi è al timone del rotocalco Domani è domenica! in onda sempre su Rai2.

Samanta Togni, chi è

Samanta Togni è nata a Terni il 21 aprile 1981 sotto il segno del Toro. Figlia di genitori d’arte, il padre Sandro Togni e la madre Loredana Camilli la avvicinano alla danza quando aveva soli 3 anni. A 13 anni Samanta conquista di già la finale del prestigioso Blackpool Dance Festival, la più antica gara di danza internazionale.

Da quel momento in poi prende il via la sua brillante carriera. Nel 1998 vola oltreoceano, dove incontra il ballerino ucraino Maksim Chmercovskiy con cui forma una coppia letteralmente imbattibile. I due, infatti, vincono presto il premio coppia di Ballo USA e diventano la seconda coppia più forte negli Stati Uniti.

Dopo essersi aggiudicata anche la finale al Miami Open Under 21, Samanta Togni ritorna in Italia e diventa una delle maestre più apprezzate del programma Ballando con le stelle. Nel 2016 vince l’undicesima edizione danzando in coppia con l’attore Iago García.

Samanta Togni, vita privata

La vita sentimentale di Samanta Togni è alquanto turbolenta. Giovanissima si è sposata con l’imprenditore Mirko Trappetti, da cui si è separata dopo molti anni. Nel 2001 la coppia ha avuto un figlio, Edoardo, oggi giovane promessa della pallacanestro.

Dopo un fidanzamento con lo sportivo Daniele Mai, nel 2009 la Togni ha incontrato Stefano Bettarini, suo compagno di ballo durante la quinta edizione di Ballando con le stelle. Tra i due sboccia la passione seppure per un breve periodo.

La ballerina è stata poi legata anche allo scrittore Nicola Paparusso e in seguito all’ex calciatore Christian Panucci. Oggi Samanta Togni è felicemente sposata con il chirurgo plastico Mario Russo.

Samanta Togni, curiosità

Samanta Togni è ammirata non solo per la sua bravura come ballerina, ma anche per il suo particolare taglio di capelli. Il suo look, sfoggiato per la prima volta a Ballando con le stelle, è stato approvato all’unanimità dalle spettatrici del talent.

Si tratta di un carré sbarazzino con una scalatura lunga e morbida, che rende i capelli di Samanta Togni mossi e ondulati. Lo shatush leggero nelle ciocche dona alla ballerina quel tocco in più.