Francesco Arca: età, figli, Irene Capuano

Francesco Arca è un celebre attore ed ex modello italiano, ospite stasera di Nunzia De Girolamo nello studio della trasmissione Ciao Maschio. Scopriamo qualche dettaglio sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Francesco Arca

Nome: Francesco

Francesco Cognome: Arca

Arca Data di nascita: 19 novembre 1979

19 novembre 1979 Luogo di nascita: Siena

Siena Profilo Instagram: @francescoarcaofficial

@francescoarcaofficial Segno zodiacale: Scorpione

Francesco Arca è un attore italiano. Nato da genitori di origine sarda, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo con il programma Volere o Volare, reality condotto da Maria De Filippi a metà del primo decennio degli anni 2000.

Nel 2004, ha partecipato a Uomini & Donne nel ruolo di tronista, scegliendo la corteggiatrice Carla Velli. Francesco Arca, che ha attualmente 41 anni e ne compirà 42 in autunno, ha partecipato al reality La Fattoria.

Dopo questa esperienza, ha iniziato a studiare dizione e recitazione, dando il via alla sua carriera nella fiction tv e nel cinema.

Arca ha esordito sul grande schermo in Scusa ma ti Voglio Sposare, film di Federico Moccia, e in tv con Incantesimo 10. Per quanto riguarda il lavoro sul piccolo schermo, tra le ultime novità c’è la sua presenza nel cast della serie Svegliati Amore Mio, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi e con Sabrina Ferilli come protagonista.

Figli

Francesco Arca è padre di due figli: Maria Sole, nata nel 2015, e Brando Maria, venuto al mondo nel 2018. Entrambi sono frutto della sua relazione con Irene Capuano.

Irene Capuano

Irene Capuano, classe 1978, è l’attuale compagna di Francesco Arca. Ex corteggiatrice di Uomini & Donne (ha corteggiato Fernando Vitale nella stagione 2006/2007) ha avuto, con il fidanzato, un percorso un po’ travagliato.

La loro storia ha avuto infatti inizio poco prima della partecipazione di Arca al dating show. Si sono poi rimessi assieme nel 2010 ma è durata solo un anno. Nel 2014 l’amore è tornato e, oggi come oggi, Arca e la Capuano sono una coppia felicissima.