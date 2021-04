Piante per allontanare le zanzare: classifica

L’estate porta le zanzare. Troviamo molti prodotti commercializzati antizanzare ma spesso chimici. Esistono molte piante antizanzara . Non basterà una sola piantina e con il vento il benefico effetto anti zanzara verrebbe mitigato. Iniziamo il nostro elenco:

Ecco la classifica delle piante migliori per allontanare le zanzare:

Catambra:

È una pianta che ha origine dell’America Boreale, la Catambra . Si trova di varie dimensioni e può raggiungere i 3 metri. Non teme il freddo e può stare in casa o fuori. Viene usata per estrarre gli oli essenziali per le candele antizanzare.

Citronella:

Probabilmente la più usata e la più conosciuta. Questa pianta dell’Asia si adatta ai climi diversi e fa parte dei sempreverdi e è a cespuglio. Il suo profumo è intenso e ricorda il limone e ci difende dagli insetti.

Gerani

I gerani sono antizanzara ed anche molto belli. Con il suo odore allontana zanzare e moscerini. Se la nostra priorità è l’effetto antizanzara, il migliore è il Pelargonium odoratissimum, comunemente chiamato geranio odoroso.

Dalla quarta alla nona posizione delle piante più adatte e utilizzate per allontanare le zanzare:

Lavanda

Famosa per il profumo che emana, la lavanda è una pianta anti zanzare molto efficiente. La migliore sotto questo aspetto è la Lavandula Hybrida, in gergo Lavandin. Con i suoi colori viola rende il nostro balcone e la nostra casa bellissime

Calendula

Famosa per la proprietà lenitiva , è anche una fortissima antizanzara. Allontana con il suo odore parassiti, zanzare ed altri insetti. Ama il sole e detesta il freddo e con il suo arancio/rosso abbellisce.

Catalpa

IL catalpolo presente, ed inodore per noi, è sgradito alle zanzare. Con i suoi fiori bianchi è molto bella e più cresce e più il suo raggio d’azione è ampio.

La pianta dell’incenso

Il Plectranthus colloide, questo è il nome scientifico, ama il caldo e soffre il gelo ed il suo odore è malgradito alle zanzare.

Erba gatta

Famosa perché utile per la pulizia dell’intestino dei gatti, è ottima come pianta contro le zanzare. Pianta forte e che si adatta bene. È una delle più efficaci.

Monarda

Dall’America del nord, questa pianta è una pianta perenne e resistente ai climi estremi, sia caldi che freddi. Fiorisce abbondantemente e ci concede fiori fucsia.