Oroscopo e Classifica di oggi, 16 aprile: Paolo Fox e Branko

Oroscopo e classifica di oggi 16 aprile 2021 – Ecco le anticipazioni astrologiche per la giornata di oggi di Paolo Fox e Branko rivolte a tutti i segni dello zodiaco. Sempre più persone leggono le previsioni dei due astrologi più amati d’Italia, per sapere in anticipo cosa avranno in serbo gli astri.

Come ogni giorno in questa rubrica astrologica scopriamo cosa ci attenderà oggi attraverso l’oroscopo. Se siete curiosi di conoscere le previsioni astrologiche per venerdì 16 aprile 2021, non perdetevi il seguente oroscopo di Branko e Paolo Fox per oggi, dedicato a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo e Classifica Paolo Fox oggi venerdì 16 aprile 2021

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi Ariete – 5 stelle. Sarà una giornata molto promettente: riuscirete a concludere i progetti importanti con successo. Toro – 4 stelle. Si preannuncia un inizio weekend intrigante soprattutto per l’amore. Sul lavoro dovrete accontentarvi. Gemelli – 5 stelle. Sarà un altro giorni promettente di un periodo molto proficuo, sul lavoro così come in amore. Tutto sarà possibile, se lo vorrete! Cancro – 3 stelle. Oggi qualcosa non filerà liscio. Qualcuno incapperà in un problema legale, qualcun altro dovrà affrontare una persona del passato. Siate prudenti. Leone – 3 stelle. Come sostiene l’astrologo Paolo Fox il lavoro potrebbe procedere piuttosto a rilento. In amore ci saranno possibili ripensamenti che toglieranno serenità. Vergine – 3 stelle. Non state vivendo un momento complicato, eppure in questa giornata potrebbe assalirvi un po’ di stanchezza. Meglio rimandare le discussioni a domenica prossima. Bilancia – 3 stelle. Finalmente è cominciato il vostro recupero. Sul lavoro dovrete affrontare quanto prima cambiamenti importanti, ma necessari. In amore riuscirete a riportare l’armonia nella coppia. Scorpione – 2 stelle. Oggi si preannuncia una giornata piuttosto conflittuale in amore. Ci sarà chi metterà perfino in discussione il proprio rapporto. Sul lavoro dovreste programmare i cambiamenti in vista di maggio. Sagittario – 3 stelle. Oggi dovrete contrastare gli effetti della Luna e di Marte in opposizione. Nel corso di questo venerdì vi sentirete nervosi, insofferenti a tutto e tutti, forse addirittura spossati. Meglio non strafare. Capricorno – 3 stelle. Se finora avete vissuto giornate turbolente, agitate e difficili, più scorrono i giorni e più ritroverete la serenità perduta. Sarà merito di tutti quei pianeti che gradualmente traslocheranno nel segno del Toro. Siate pazienti! Acquario – 3 stelle. Oggi la confusione e lo sconforto potrebbero avere la meglio sul vostro entusiasmo. Potresti sentirvi sopraffatti dalla paura di non farcela: tenete duro e andate avanti! Pesci – 4 stelle. Oggi vi sveglierete con più forza e coraggio rispetto agli ultimi mesi. Finalmente sarete pronti a voltare pagina in amore e pensare al futuro con più fiducia.

Oroscopo e Classifica Branko oggi venerdì 16 aprile 2021

Secondo l’oroscopo di Branko oggi l’Ariete potrà ottenere dei successo negli affari. Non restatevene con le mani in mano! Il Toro sarà occupato in banca a discutere di soldi e finanziamenti. Le stelle saranno dalla vostra parte. Per i Gemelli sarà una giornata che favorirà le connessioni utili sul lavoro: approfittatene! Oggi il Cancro potrebbe incappare in qualche piccola complicazione: sita prudenti! Come sostiene l’astrologo Branko oggi il Leone sarà aiutato da un giovane amico, mentre per la Vergine ci sarà una concorrenza piuttosto agguerrita. Usate la vostra intelligenza, per sbaragliarla. Oggi la Bilancia potrebbe avere l’occasione di fare un viaggio eccitante. Per lo Scorpione ci saranno questioni pratiche da affrontare, forse legate al patrimonio di famiglia. Un duro braccio di ferro coinvolgerà alcuni nati in Sagittario, mentre per il Capricorno comincerà un periodo di recupero importante. L’eros proibito sarà al centro dei pensieri di molti Acquario, i Pesci infine saranno reclamati in famiglia, forse dai propri figli.