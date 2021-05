La criptovaluta che fa arricchire chiunque: ecco qual è

Al giorno d’oggi sono veramente tantissime le criptovalute e tra tutte alcune di esse possono diventare un importantissimo investimento per il futuro. Ne sanno tanto infatti tutte quelle persone che negli anni passati sono entrati in questo mercato quando alcune monete valevano veramente molto poco e magari oggi hanno raggiunto numeri impressionanti.

In questo articolo andiamo a scoprire quella criptovaluta che oggi potrebbe veramente fare tanta strada e portare le persone a guadagnare tanti soldi. Prima di proseguire sottolineiamo che questo non è un consiglio finanziario e che entrare nel mercato delle criptovalute è molto rischioso.

Detto ciò andiamo comunque a vedere qual è la criptovaluta sulla quale investire e che nel corso del tempo potrebbe darci veramente tante soddisfazioni. Stiamo parlando di BitTorrent un progetto nato qualche anno fa e che oggi è arrivata a valere quasi mezzo centesimo. Qualche tempo fa, circa un mesetto fa, era arrivata finalmente al centesimo ma la sua crescita si è interrotta con il crollo delle criptovalute che ha coinvolto tutte le varie monete virtuali.

Iniziare a creare un proprio wallet di BitTorrent (BTT) è molto semplice. La cripto si può acquistare su Crypto.com e come ben sapete avete anche la possibilità di usufruire di 25 euro bonus nel caso in cui vi registriate all’applicazione tramite noi.

Il valore attuale, come abbiamo già detto è di circa 0,004€ ma BTT non ha limiti e conoscendo anche i creatori che sono molto esperti nel campo delle tecnologie, potrebbe facilmente raggiungere anche 1€ entro la fine del 2021.

