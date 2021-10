Oroscopo Paolo Fox domani, 22 ottobre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 22 ottobre 2021. Anche questa settimana di ottobre sta per volgere al termine e un nuovo weekend è alle porte. Quali ultimi imprevisti riserveranno gli astri ai segni dello zodiaco? Il Toro potrebbe incappare in un contrattempo di lavoro, nervosismo alle stelle per il Leone. Occorrerà particolare cautela allo Scorpione, mentre il Sagittario avrà bisogno di chiarire alcune cose in famiglia. Se vuoi saperne di più, leggi le seguenti previsioni astrologiche, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai una gran voglia di prenderti la tua rivincita personale. E nel 2022 ti sarà possibile, perché Giove, il pianeta della fortuna, entrerà nel tuo segno in primavera. Si preannunciano due anni decisamente risolutivi, ma fino ad allora dovrai avere pazienza. Il weekend favorirà i nuovi incontri con persone interessanti.

Toro

Domani dovrai mantenere la calma di fronte a qualsiasi imprevisto, che sia l’interruzione di un progetto o delle complicazioni nel posto di lavoro. Cerca di trattenere il tuo nervosismo e, se necessario, chiudo tutto quello che non serve più. Il weekend sarà molto promettente e a partire da novembre potrai recuperare alla grande, sotto ogni punto di vista. Chi è solo da tempo, dovrebbe iniziare a guardarsi attorno.

Gemelli

Domani potrebbero esserci ritardi o rallentamenti irritanti. Il weekend, inoltre, sarà ad altissimo rischio conflitti in famiglia, con genitori o figli. Se già nei giorni scorsi ci sono stati dissapori, dovrai usare la massima cautela fino a domenica. Nonostante tu sia più disponibile a parlare rispetto alle giornate passate, potresti sentirti infastidito non poco.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai ancora piuttosto scarico e un po’ nervoso. Questi giorni sono un po’ complicati, fanno emergere una profonda stanchezza che fatichi a gestire. Il Sole, Mercurio e Marte in aspetto contrario potrebbero provocare altri fastidi, nuove tensioni da risolvere. Sforzati di non ingrandire questa agitazione, specie tra lunedì e martedì prossimo, quando il tuo nervosismo salirà alle stelle.

Leone

Domani sarai un po’ nervoso, ma già da sabato potrai recuperare. Per cui, di fronte a un progetto importante, a un bel rapporto d’amore non lasciarti sopraffare da questa agitazione momentanea. Per questa giornata non affrontare le cose di petto, ma usa il buonsenso e vedrai che tutto si sistemerà. Weekend molto interessante!

Vergine

Domani sarà una giornata valida per mettere a posto alcune cose nella tua vita. Poi, dalla sera e per tutto il fine settimana servirà di nuovo particolare attenzione, perché potrebbero affiorare nuovi problemi. Questo varrà ancora di più per le Vergine che in passato hanno già avuto alcune difficoltà oppure che devono fare una scelta, dare una risposta nei prossimi giorni.

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani fino a domenica sarà un’escalation di emozioni piacevoli e bei momenti. È tempo di esprimere ciò che senti con più serenità. Dalla tua parte hai il Sole, Marte e Mercurio: anche se stai cercando di superare una situazione complicata, sappi che ce la farai! Ne uscirai vincente tu. Novità relative alla vita privata in arrivo. Le coppie che desiderano fare progressi, avranno opportunità meravigliose.

Scorpione

Domani la Luna sarà ancora opposta: ecco perché ti converrà fare molta attenzione a tutto quello che dirai. Evita le situazione difficili, controlla il tuo nervosismo. Anche se sei convinto di avere ragione, sarebbe meglio avere prudenza, altrimenti rischierai di avere ripercussioni gravi, anche nel lavoro.

Sagittario

Domani comincerà un fine settimana in cui sentirai la necessità di chiarire alcune questioni in amore o in famiglia. Se sei innamorato di due persone, se ci sono problemi famigliari da risolvere sarà molto difficile che tu riesca a ignorarli. Vorrai vederci chiaro, affrontare ogni cosa entro domenica. Cerca di andare a letto presto, hai bisogno di riposo!

Capricorno

Come spiega l’astrologo Paolo Fox la tua settimana è partita col piede sbagliato. Tra lunedì e martedì ti sei sentito sovraccarico di impegni e responsabilità. Tu, da bravo Capricorno, ti sei rimboccato le maniche e hai affrontato ogni compito con un grande senso del dovere. A partire da novembre inizierà un periodo molto importante per l’amore, per i progetti di coppia.

Acquario

Domani sarai un po’ scosso, preoccupato per una persona vicina. In questo momento senti addosso una grande tensione e avere Giove e Saturno nel segno amplifica il bisogno di mettersi in discussione, di rivedere la tua vita. Certe volte sei parecchio soddisfatto, ma altre volte senti di non fare a sufficienza e dai la colpa agli altri, perché hai la sensazione che ti ostacolino. Non sarà forse che sei tu a essere un po’ insicuro? Sappi che tutto ciò che farai, se fatto con amore e dedizione, alla fine avrà successo.

Pesci

Domani comincerà un fine settimana molto delicato, in cui sarà importante avere calma e sangue freddo. Dovresti provare in ogni modo a lasciare andare il passato. Preparati a qualche discussione con il partner, magari riguardo i doveri, le responsabilità di entrambi. Sii prudente!