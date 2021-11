Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, venerdì 19 novembre 2021. La settimana lavorativa sta per volgere al termine e un nuovo weekend è alle porte. Quali segni zodiacali, fra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, saranno favoriti dalle stelle venerdì? Se vuoi scoprirlo, dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come invita a fare l’oroscopo di Branko domani il Leone dovrà usare molta cautela, perché ci sarà un cambio di Luna particolarmente stressante. Servirà attenzione alla guida, nel praticare sport o nel maneggiare oggetti taglienti. La Vergine domani sarà al contrario ispirata e motivata. Con un cielo così forte potrà ottenere grandi soddisfazioni in ogni settore della sua vita. La Bilancia impegnata nel commercio potrà comprare, vendere, riempire i magazzini e infine svuotarli, realizzando un buon profitto. Allo Scorpione occorrerà particolare cautela, per contrastare gli effetti negativi di una Luna in dissonanza.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani per il Leone la giornata partirà con il piede sbagliato, ma si riprenderà dal pomeriggio in poi. Meglio puntare sul pomeriggio e fare lo stretto indispensabile durante la mattina. La Vergine sarà uno fra i segni più forti di questo venerdì. Soltanto verso sera correrà il rischio di sentire un po’ di fiacchezza, ma sarà solo un momento passeggero! La Bilancia avrebbe un gran bisogno di staccare il cervello dalle tensioni quotidiane. Questo fine settimana le permetterà di fare programmi piacevoli, trascorrere alcune ore di relax. Infine, domani lo Scorpione avrà una presa di coscienza importante. Finalmente avrà la certezza che cambiando qualcosa, innovando un aspetto del lavoro, potrà raggiungere il successo tanto ambito.