Oroscopo settimanale Paolo Fox: previsioni dal 29 novembre al 5 dicembre 2021

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 29 novembre al 5 dicembre 2021. Quali saranno i segni zodiacali più fortunati della prossima settimana e quali, invece, quelli messi a dura prova dagli astri? Se vuoi scoprirlo, ti basterà leggere le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, rivolte a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana partirà decisamente male. Lunedì 29 e martedì 30 novembre, infatti la Luna sarà in opposizione: ti converrà avere particolare prudenza in amore. Chi ha vissuto una crisi di coppia, dovrà usare ancora più cautela. Poi avrai modo recuperare. Tra sabato 4 e domenica 5 dicembre potrebbe capitare una buona idea, un’intuizione da non sottovalutare.

Toro

Si preannuncia una settimana molto indaffarata, tra impegni e le novità di lavoro da affrontare. Purtroppo il periodo di austerità proseguirà e tu dovrai fare molta attenzione ai soldi. Occhio alle spese eccessive, ai prestiti, ai finanziamenti! Quando ti sentirai spompato, cerca un rifugio nell’amore, perché con Venere a favore nel rapporto troverai conforto e serenità. Mercoledì 1 e giovedì 2 dicembre si preannunciano due giornate difficili.

Gemelli

La settimana partirà molto bene. Lunedì 29 e martedì 30 novembre avrai dalla tua parte una magnifica Luna che ti regalerà energia, creatività e vitalità da vendere! L’unica giornata che richiederà particolare attenzione sarà sabato 4 dicembre, quando la Luna si troverà in Sagittario, perciò in opposizione. In quell’occasione ti converrà fare ben poco, riguardarti e rimandare ogni impegno gravoso alla settimana successiva.

Cancro

Come suggerisce di fare l’oroscopo di Paolo Fox lunedì 29 e martedì 30 novembre ti occorrerà grande prudenza in amore. La Luna e Venere saranno contrarie: i tuoi conflitti interiori, i dubbi riguardo la tua relazione raddoppieranno. I rapporti di lavoro in crisi da tempo potrebbe chiudersi del tutto nelle prossime settimane. Mercoledì 1 e giovedì 2 dicembre saranno due giorni molto promettenti.

Leone

Si profila una settimana molto stimolante. Lunedì 29 e martedì 30 novembre sarai ancora traboccante di vitalità e creatività, grazie a una splendida Luna. Approfittane, per portare avanti i tuoi progetti, affrontare le novità nel lavoro. Ti aspettano giornate interessanti, grazie al sostegno del Sole e di Mercurio. Il peggio è passato! A fine dicembre, oltretutto, ti sbarazzerai di Giove opposto. Servirà un po’ di prudenza in più tra mercoledì 1 e giovedì 2 dicembre.

Vergine

La settimana partirà alla grande. Fin dai primi giorni potrai contare su supporto di Venere e Marte che ti regaleranno passionalità, fascino e voglia di stare con gli altri, di aprirti. Chi negli ultimi tempi ha avuto un po’ di maretta col il partner, sentirà il desiderio di fare chiarezza. Occhio alla giornata di sabato 5 dicembre, perché una Luna opposta potrebbe aumentare la stanchezza o un’agitazione interiore.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox la tua settimana comincerà con un bellissimo transito lunare nel segno. Tra lunedì 29 e martedì 30 novembre potrebbe capitarti qualcosa di bello nel lavoro, un’offerta, una risposta positiva. Se hai una richiesta da fare, dovresti approfittarne! Si preannunciano giornate molto proficue nel lavoro, grazie al Sole e a Mercurio in ottimo aspetto. In amore, purtroppo, occorrerà ancora prudenza. Occhio a domenica 5 dicembre, perché la Luna dissonante potrebbe crearti piccole complicazioni.

Scorpione

In questa settimana non mancheranno nuove prove da affrontare. Lunedì 29 e martedì 30 novembre la Luna si troverà in Bilancia, perciò alle tue spalle. Servirà un po’ di cautela in più in famiglia, specie con tua madre o tua sorella. Per fortuna, mercoledì 1 e giovedì 2 dicembre la signora bianca si sposterà nel tuo cielo e ti regalerà nuova verve, buone intuizioni e tanta creatività.

Sagittario

La settimana inizierà col botto. Lunedì 29 e martedì 3o novembre avrai dalla tua parte la Luna, il Sole e Mercurio. Cosa chiedere di più? Il tuo cielo ti garantirà risultati da qui in avanti. Inoltre, sabato 4 dicembre la Luna transiterà nel tuo segno e ti fornirà nuova forza. Tra il 3 e il 4 dicembre avrai un recupero psicofisico notevole. saranno le giornate ideali per cominciare un percorso di benessere.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox lunedì 29 novembre la Luna sarà in quadratura. La tua settimana potrebbe cominciare un po’ sottotono, con un po’ di fiacchezza, di nervosismo oppure con qualche antipatico contrattempo. Sarà solo un momento passeggero. Già da mercoledì potrai recuperare alla grande. Molto promettente il weekend, soprattutto domenica 5 dicembre. Perché non programmi qualcosa di speciale?

Acquario

La tua settimana partirà in maniera memorabile. Avrai dalla tua parte uno stellium di pianeti importanti, tra cui la Luna, Mercurio, Giove e Saturno. Lunedì 29 e martedì 30 novembre potrai ottenere qualcosa di bello, un apprezzamento, una rivincita personale, un incontro interessante. Gli unici giorni un po’ storti potrebbero essere tra mercoledì 1 e giovedì 2 dicembre. Meglio fare un po’ di attenzione in più e non strapazzarsi troppo.

Pesci

La settimana si profila piuttosto indaffarata. Dopo un weekend piuttosto sottotono, finalmente lunedì 29 novembre potrai ritrovare più energia e serenità. Non demordere, se i risultati nel lavoro non arriveranno subito. Servirà ancora un po’ di pazienza. Venerdì 3 e sabato 4 dicembre dovrai usare particolare cautela. Non mandare tutto all’aria, anche se avrai la sensazione di non essere ascoltato. Stai per cominciare una fase della tua vita molto promettente. Domenica 5 dicembre a rischio discussioni.