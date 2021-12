Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro – 9 dicembre

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox, di domani giovedì 9 dicembre 2021. Nelle ore pomeridiane la Luna traslocherà nel cielo dei Pesci e regalerà nuova energia ai segni d’acqua. Bel recupero in serata per Cancro e Scorpione. Vuoi saperne di più? Leggi le seguenti anticipazioni astrologiche per la giornata di venerdì. Di seguito, ti proponiamo una piccola anteprima, ricavata dall’oroscopo per domani dei due famosi astrologi, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come invita a fare l’oroscopo di Branko domani l’Ariete dovrebbe rivolgersi a un esperto, forse un avvocato, per provare a risolvere alcune questioni pratiche che lo stanno affliggendo da tempo. Servirà molta prudenza al Toro, perché nel corso della giornata potrebbe soffrire di qualche disturbo fisico, forse alle articolazioni. I Gemelli dovranno provare a guardare oltre le loro difficoltà e pensare al futuro con più ottimismo. Infine, domani il Cancro potrà godersi una bella serata, illuminata da una splendida Luna in Pesci. Al mattino, però, occorrerà ancora cautela.

Oroscopo domani Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani l’Ariete sentirà un bisogno crescente di recuperare un po’ di tranquillità, anche in amore. Per fortuna, sta andando incontro a un weekend molto promettente da questo punto di vista. Domani il Toro avrà finalmente una giornata più rilassata rispetto a quelle appena trascorse. Dovrebbe approfittarne, per affrontare alcuni chiarimenti, anche in amore. Per i Gemelli domani sarà indispensabile evitare le tensioni nel lavoro, soprattutto dal pomeriggio in poi. Non dovranno aggiungere benzina al fuoco! Infine, domani il Cancro avrà bisogno di prudenza per non farsi sopraffare dalla malinconia, dai pensieri cupi. Guai a isolarsi!